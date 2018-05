Du gamay, que du gamay, oui, mais avec un grain de sagesse, car les vieilles vignes l’étoffent et le laissent discourir longuement sur les vertus du fruit et de la vie. Ajoutez-y un grain de folie pure, vierge et sans tache, presque naïf tant il désarme et laisse obsédé de bonheur. Du Marionnet pur jus, généreux et altruiste. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Première Vendange 2016, Henry Marionnet, Loire, France (24,30 $ – 12517875)