Ce blanc sec à base de viura joue décidément sur la corde des amers, mais avec en plus cette dynamique aromatique qui le rapproche d’un sauvignon blanc. L’ensemble demeure simple, mais aussi diablement vivace, marquant une présence fruitée soutenue et une finale nette et franche, un rien anisée. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ Genoli Blanco 2016, Vina Ijalba, Rioja, Espagne (15,65 $ – 883033)