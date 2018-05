Le bio ★★★ Esprit d’Automne 2015, Domaine Borie de Maurel, Minervois, France (17,60 $ – 00875567)

Il y a toujours eu cette espèce de glissement qui évite tout écueil et rend la dégustation coulante, comme si elle roucoulait sous les tanins ronds et charnus. La famille Escande s’emploie une fois de plus à vous dérouler ce tapis bien rouge, bien fruité, bien serré et frais de textures. J’aime ! (5) © Explication des cotes