Le blanc ★★★ CaSal di Serra 2106, Umani Ronchi, Marches, Italie (19,25 $ – 10254725)

Ce verdicchio a de la gueule et claque déjà au palais pour mieux annoncer le printemps en terrasse. En plus d’être traité avec diligence et respect par cette belle maison des Marches qui lui assure toute la densité et la fraîcheur voulues, derrière des amers qui prolongent habilement la finale. Melon et son prosciutto ? (5) Explication des cotes