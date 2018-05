La surprise ★★★★ Syrah Sentinel Oak Vineyard 2009, Terre Rouge, États-Unis (60 $ – 13057348)

Cette syrah la joue profil bas sur le plan des arômes mais compense sur celui des saveurs, mais surtout des textures. Robe encore bien juvénile et profonde et trame aromatique compacte où fruit mûr et tabac frais dominent. Bouche serrant ses tanins denses comme si elle ne voulait pas s’en départir, sur un ensemble vineux, étoffé, minéral. (10 +) © Explication des cotes