Cocktail du mois: orangeade à basse teneur en alcool

Le printemps serait-il enfin arrivé ? Ô Joie !

Il reste que, en ce mois de mai, aucun sursaut météorologique ne peut encore nous étonner. On se surprend même à envisager une supercherie : hop, on saute directement à l’été. À l’inverse, ô désespoir, un cruel retour à la case départ des journées froides et humides semble toujours possible.

Photo: Jean-Sébastien Michel

Nous vous proposons donc un antidote à ce climat d’incertitude. Un parfait cocktail de transition à la fois désaltérant et réconfortant.

On y mélange les arômes de la nature qui revit : feuille de sauge et bitter forestier Arbor donnent le ton. Le printemps, c’est aussi le réveil des abeilles, auquel l’hydromel — seul alcool du cocktail — rend hommage. L’orange et la vanille, quant à elles, ont un goût fiable, et assurent le plaisir en période de doute.

Cette orangeade de transition est faible en alcool et sera idéale pour accompagner vos premières soirées de terrasse et de barbecue, ou simplement vos moments de détente après le grand ménage du printemps !

Ingrédients

5 feuilles de sauge fraîche

45 ml (1,5 oz) de Shrub à l’orange sanguine (Shrub Co)

45 ml (1,5 oz) d’hydromel (ici Médiéval, d’Intermiel) infusé à la vanille

7,5 ml (0,125 oz) d’amer aux conifères Arbor (Sombre et Amer)

Une tranche d’orange sanguine



Préparation

Pour préparer l’hydromel à la vanille, il suffit de laisser infuser une gousse de vanille ouverte sur le long dans 250 ml d’hydromel pendant 6 jours, en remuant régulièrement. Il faut ensuite filtrer finement le liquide et le mettre en bouteille.

Pour l’orangeade, dans un verre haut, presser légèrement la sauge avec un pilon en bois (sans dents). Ajouter ensuite tous les ingrédients liquides. Remuer les feuilles de sauge dans le mélange à l’aide d’une cuillère de bar.

Garder la cuillère dans le verre, et remplir de glace concassée. Remuer jusqu’à ce que la glace et le liquide soient au même niveau. Remplir à nouveau de glace.

Garnir d’une tranche d’orange sanguine et de quelques feuilles de sauge.

Pour cette recette, nous conseillons vivement l’utilisation d’une paille réutilisable ou biodégradable.