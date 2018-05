Encore une fois, et on ne le dira jamais assez, qu’il fait bon de boire beaujolais ! Parce que non seulement ça vous accompagne avec fraîcheur et clarté, mais ça roule aussi en bouche avec une rondeur coquine qui désarme chaque fois. Mais il y a du sérieux ici avec ce beau morgon, de l’épaisseur même. À prix plus que correct. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Morgon 2016, Les Grands Cras, Domaine Ruet, Beaujolais, France (21,85 $ – 13286597)