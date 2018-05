Nous en avons déjà causé ici, alors récidivons. Car c’est bon. Remarquez que ça demeure simple et direct, mais cet assemblage de cabernet sauvignon et de grenache logé à ce jour six ans en bouteilles demeure d’une jeunesse et d’une vivacité exemplaires. Une vinification axée sur le fruité qui contente ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ Esteban Martin Reserva 2011, Carinena, Espagne (13,50 $ – 12990460)