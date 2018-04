J’ai toujours l’impression, avec le vin rouge sec du Douro, qu’il est souligné en caractères gras. Non pas qu’il en fasse trop, mais l’épaisseur de sa trame tannique est inversement proportionnelle aux plaques d’ardoise et de schiste qui parsèment ici le vignoble. Un vin de caractère, au fruité « froid » et bien juteux. (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Vinha Grande 2015, Sogrape, Douro, Portugal (17,95 $ – 865329)