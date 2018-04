De la délicatesse jusqu’au bout des doigts et à une portée de nez des premières herbes printanières à venir rehausser de leurs vibrations herbacées un paysage de fraîcheur et de sérénité. Et puis, derrière, ce fruité net et épuré dont le verbe articulé file sur le rasoir de l’équilibre et de la justesse de ton. Truite au fenouil ?(5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Pouilly-Fumé 2016, Pascal Jolivet, Loire, France (28,45 $ – 10272616)