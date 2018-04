Le cépage mencia a de quoi intriguer. Coloré et profond, il donne l’impression de demeurer jeune malgré les années qui passent, avec ce fruité dense où bleuet et mûre tapissent une bouche à la fois sphérique et bien étoffée. Original, il ne ressemble à rien d’autre. Ici, les vieilles vignes sont vinifiées de façon moderne. À découvrir ! (5) © Explication des cotes

La surprise ★★★ Adria 2010, Vega Montan, Bierzo, Espagne (19,90 $ – 12932972)