Nous en avons parlé ici, nous en parlons encore et nous en causerons toujours demain. Car il demeure presque gênant de placer côte à côte, à ce prix, caractère, équilibre, origine et régularité qualitative. Les snobs bouderont, pas moi. Élevé sous bois (pas de copeaux), fruité épicé, avec robe riche et texture structurante. Simple, mais ouf ! (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Monasterio de Las Vinas Crianza 2013, Carinena, Espagne (11,35 $ – 539528)