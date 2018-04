Malheureusement rare et cher, le blanc de savennières offre tout de même au chenin blanc fiché sur « schistes verts gris talqueux » une fréquence de haut niveau. On y sent la roche transpirée, comme si ses pores élevaient le cépage pour mieux le faire respirer à l’air libre. Un bio sec encore très jeune ! Très long en bouche. (10 +) Explication des cotes

Le canon ★★★★ Savennières Bellevue 2015, Patrick Baudoin, Loire, France (52 $ – 13604081)