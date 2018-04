Ce rouge remporte une franche unanimité parmi les néophytes à qui je le fais déguster. Il semble que les parfums amples de cacao et de kirsch et le volume fruité mûr et riche y soient pour quelque chose, mais il y a aussi cette texture qui le rapproche des meilleurs merlots, avec cette amertume fine en plus qui l’allonge. Suis d’accord ! (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Jèma Corvina Veronese 2012, Cesari, Vénétie, Italie (31 $ – 12469316)