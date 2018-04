Dans ce coin de pays de roches, entre Montélimar et Orange, syrahs et grenaches puisent, entre les anfractuosités froides du minéral et le dôme solaire qui les recouvre, matière à juguler leurs ardeurs en livrant un rouge plein, fruité et à l’ensemble structuré. Confection et authenticité. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Terres d’épices 2014, Domaine de Grangeneuve, Grignan-les-Adhémar, Rhône, France (24,55 $ – 13470239)