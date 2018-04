Votre barbecue a quelques impatiences dans la région du tison ? Ne le faites pas languir plus avant et servez à peine rafraîchi ce rouge de soleil et d’épices, au fruité généreux et à l’humeur chaude et puissante, sur vos premières grillades de saison. Un vin droit et intègre qui livre la marchandise avec brio. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Réserve de Bonpas 2016, Côtes-du-Rhône, France (13,65 $ – 12383352)