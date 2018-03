Trichons quelque peu et avouons ici que ce blanc est un gris de couleur sans toutefois être rouge de saveurs. Mais presque ! Vous me suivez ? Toujours est-il que ce rosé pâlichon demeure d’une verve extraordinaire avec son fruité de fraise épicée, son volume de belle densité et sa finale qui claque sec comme un drapeau au vent. Top ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Reuilly 2017, Pinot gris, Domaine de Reuilly, Loire, France (22,60 $ – 13509164)