Pour les restaurateurs, voilà un blanc sec, expressif et hautement aromatique à servir au verre à prix d’ami pour lancer la première salve d’apéros avant de réellement passer aux choses plus sérieuses. Un vin de caractère, au fruité franc et de bon volume, culminant à la verticale sur des notes plus salines. (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Vedejo de Rueda 2016, Marqués de Caceres, Espagne (12,90 $ – 12861609)