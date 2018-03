Tout à l’est de Lyon, la gastronomie file elle aussi le parfait bonheur dans cette appellation Bugey où la roussette est reine. On croirait traverser ici un verger où pommiers, poiriers et pêchers sont en fleur tant la trame aromatique séduit. Un blanc sec, peu acide et tout en rondeur, d’un charme irrésistible. (5) Explication des cotes

Le blanc ★★★ Roussette du Bugey 2015, G. Dubreuil, France (22,55 $ – 13471522)