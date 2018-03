L’assemblage (7 cépages !) pourra en déconcerter plus d’un, mais le résultat demeure tout à fait cohérent, pour ne pas dire savoureux. Est-ce la syrah ou le petit verdot qui inscrivent cette touche de Zan (confiserie à la réglisse) et de créosote à l’ensemble ? Toujours est-il que la couleur est d’encre et les tanins frais, juteux et sphériques. Côtes levées au barbecue ? (5) Explication des cotes

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Dornier The Pirate of Cocoa Hill 2015, Afrique du Sud (15,50 $ – 10679361)