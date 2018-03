Le triple «A» des grands rieslings

Nous avions traité ici même, il y a peu de temps, du profil à la fois subtil et changeant adopté par le sangiovese dans ses terres de Toscane, plus spécifiquement en appellation Chianti Classico, Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepulciano. Poursuivant sur leur lancée, les Amis du vin duDevoir s’attablaient cette semaine pour voir en quoi le grand riesling affichait, lui, ses différences parmi l’élite destriples « A » que sont les terroirs d’Autriche, d’Allemagne et d’Alsace.

L’origine du cépage paraît différer selon les sources. Mais il semble que la date de 1435 soit plausible dans le Rheingau allemand, même si le terme ruesseling était déjà mentionné en Alsace en l’an 1348. Marqueur de terroir comme pas un, le riesling est, et je cite les auteurs de l’atlas Wine Grapes (ecco), « l’un des cépages blancs les plus exaltants, révélant avec une rare acuité l’expression de sa situation géographique tout en étant, et cela, quels que soient ses nombreux indices de sucrosité, parmi ceux dont la longévité est la plus élevée ».

Si le pirate, en l’occurrence le Riesling 2016 Tantalus de la vallée de l’Okanagan (31,50 $ – 12456726 – (5) ★★ 1/2), a unanimement été identifié en raison de son approche axée sur le fruité, sans toutefois l’expression minérale des collègues européens, le « visage » respectif des terroirs de chacun des pays s’est tout de même confirmé par tous sans trop d’hésitations. Déclinons.

Riesling Trocken 2015, Schlossgut Diel, Nahe, Allemagne (25 $ – 13347919). Cette dynamique maison familiale livre une version impeccable du scintillant riesling. La légère pointe de gaz carbonique avive plus encore la nuance minérale évidente du terroir. C’est bien sec, tonique, floral. Incontournable. (5) © ★★★ Moyenne du groupe : ★★★

Riesling Sprinzenberg 2016, Geyerhof, Kremstal, Autriche (28,90 $ – 12131551). Sucez une poignée de cailloux ronds et vous voilà déjà salivant ce riesling de belle ampleur, plutôt sec de ton, à la fois tendre et épicé. Jubilatoire. (5) ★★★ Moyenne du groupe : ★★★

Riesling Roche volcanique 2015, Zind-Humbrecht, Alsace, France (40,25 $ – 13422165). Une autre leçon de terroir, mais aussi d’humilité, où l’homme s’incline pour mieux faire place au discours hautement minéral. Un bio très sec (2 g) un rien austère, à la fois dense et fumé, relevé d’une intrigante note de purée de poire sur la longue finale. Une leçon de vin ! (10+) © ★★★★ Moyenne du groupe : ★★★★

Riesling Loibenberg 2012, Pichler-Krutzler, Wachau, Autriche (57 $ – 12296128). L’expression est dense, détaillée, complexe, et le vin est sec et très minéral. Un seigneur qui affiche finesse d’esprit et volonté manifeste. Grand riesling, très racé. (5+) © ★★★★ Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Riesling Hocheimer Hölle Kabinett Trocken 2016, Künstler, Rheingau, Allemagne (33,50 $ – 11607596). S’il n’y en avait qu’un… ce trocken serait la référence. Mélange de sève, de puissance, de corps, avec un caractère fruité rond et épicé qui porte longuement le palais. Tout y est ! (5+) ©

Riesling Wachenheimer Rechbächel Riesling Trocken 2016, Dr Bürklin-Wolf, Pfalz, Allemagne (38,50 $ – 12490377). Cette maison réputée pratiquant la biodynamie écrit avec une sensibilité aiguë le grand livre des rieslings où chacun des chapitres résume l’expression du grand cépage avec un panache assumé. Très haute précision sur une base de vin sec, détaillé, vivant et long en bouche. Une approche plus spirituelle que physique. (10+) © ★★★★ Moyenne du groupe : ★★★ 1/2

Riesling Muenchberg 2015, André Ostertag, Epfig, Alsace, France (65,25 $ – 739821). Tout le monde a été « scié » sur place tant l’énergie de ce grand vin s’est emparée des nez, des palais et de l’imagination de chacun. Hautes fréquences minérales et fruité profond, substantiel, presque tannique. Un concentré de terroir, pour ne pas dire de savoir, celui des moines qui se penchaient déjà sur son berceau dès le XIIe siècle. Grand, tout simplement. (10+) © ★★★★ 1/2 Moyenne du groupe : ★★★★ 1/2

Encore plus de riesling Autriche Avec seulement 2050 hectares plantés, loin derrière le chic grüner veltliner, c’est dans la Wachau (le riesling compte pour 25 % de l’encépagement de la région contre seulement 4 % pour le reste de l’Autriche) mais aussi dans le Kremstal et le Kamptal, au nord-ouest, que le cépage atteint des sommets de fébrilité minérale. Il offre plus de plénitude avec un registre plus épicé que le collègue allemand tout en étant moins austère que l’alsacien. Zöbing Riesling 2014, Hirsch, Kampal, Autriche (26,15 $ – 12196979 – (5) ★★★) Riesling Steinertal Smaragd 2015, Wachau, Alzinger, Autriche (57 $ – 11581779 – (10 +) ★★★★ ©) Riesling Weszeli Seeberg 2012, Kamptal, Autriche (69 $ – 13058287 – (10 +) ★★★★ ©) Allemagne Près de 58 % de la surface mondiale de riesling se cantonne en Allemagne (22 636 hectares au total). Effets de mode ou ajustement à la demande mondiale, près de 70 % des blancs (tous cépages confondus) sont vinifiés dans la veine des trocken (contre 36 % de la production en 1985). Ici, l’idée de « sucre » sert de contrepoids aux fringantes acidités naturelles (avec PH bas) typiques des régions septentrionales ainsi qu’aux salinités propres aux terroirs intolérablement minéraux qui n’échappent ni au Rheingau, ni à l’Ahr, ni à la Nahe, encore moins à la Moselle. Riesling 2016 Selbach-Oster, Mosel-Saar, Allemagne (18,20 $ – 11034741) Riesling Karthauserhof Schieferkristall Kabinett 2013, Moselle, Allemagne (31,50 $ – 11860225 – (5 +) ★★★ 1/2 ©) Riesling Trocken 2016 Schäfer-Frölich Volkangestein, Nahe, Allemagne (35,75 $ – 13047609 – (10 +) ★★★★ ©) Alsace Sa sainteté riesling compte pour 22 % de la surface plantée dans l’une des zones les plus sèches et les plus ensoleillées de la France, le tout campé à même une fabuleuse mosaïque de terroir. Sève imposante pour des blancs (de plus en plus secs) qui ne manque ni de structure ni de race. Riesling Réserve 2016, Beyer, Alsace, France (18,30 $ – 081471 – (5) ★★ 1/2) Riesling 2015, Trimbach, Alsace, France (23,25 $ – 11305547 – (5) ★★★) Riesling 2015, Zind-Humbrecht, Alsace, France (27 $ – 11461101 – (5 +) ★★★ 1/2 ©) Riesling Herrenweg 2016, Barmes-Bucher, Alsace, France (28,15 $ – 11153117 – (5 +) ★★★ 1/2 ©) Riesling Cuvée Albert 2016, Albert Mann, Alsace, France (39,75 $ – 11449786 – (5 +) ★★★ 1/2 ©)