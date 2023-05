Dix endroits où il est bon de bruncher

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon partager. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Cette fois-ci, on profite des jours qui s’allongent pour sortir et bruncher. Des petites perles de quartier aux tables chics, vous trouverez aussi des lieux qui font voyager, certains qui arrêtent le temps ou accueillent les enfants. Des adresses où farniente rime assurément avec félicité.

MONTRÉAL

Beautys

Fondé en 1942 par le couple Hymie et Freda Sckolnick et maintenant dirigé par leur fils Larry et leurs petites-filles Elana et Julie, le Beautys a tout de l’institution : un décor intemporel, un menu presque inchangé depuis l’ouverture et un service avenant comme si on rentrait, chaque fois, à la maison. Dans l’assiette, plusieurs classiques : le généreux bagel — de Saint-Viateur — avec saumon fumé, fromage à la crème et oignon rouge, le pain doré extrêmement moelleux ou encore l’omelette Mish-Mash garnie de saucisse, salami, poivron vert et oignons frits et servie avec un bagel. Plusieurs smoothies sont aussi proposés, ainsi que du jus d’orange fraîchement pressé. Un plaisir renouvelé chaque fois.

93, avenue Mont-Royal Ouest

Byblos le petit café

Depuis 1989, ce restaurant iranien offre un charmant portrait de la cuisine du Moyen-Orient qui ravit tous les sens. Sans aucun doute, la simple idée de déguster les formidables oeufs à l’aneth saura vous tirer du lit, sinon la chance de manger l’inimitable omelette à la feta, la spécialité de la propriétaire Heméla Pourafzal. On y afflue en solo, en duo et en famille — les enfants raffoleront des oeufs à la coque avec pain sucré et confitures maison, dont celle aux pétales de roses et pistaches. On ne boude pas son plaisir et on s’offre, pour terminer, un thé sucré. Un beau voyage de saveurs pour démarrer la journée.

1499, avenue Laurier Est

Leméac

Charmant bistro où la cuisine française s’accorde aux ingrédients québécois, le Leméac nous transporte dans une bulle de plaisirs au moment du brunch. Parfait endroit, notamment, pour souligner les bonnes nouvelles ou célébrer des êtres aimés. Les assiettes sont belles, généreuses et parfaitement équilibrées. Mention pour l’apérol pamplemousse qui lance bien le bal, le plat de boudin maison et le saumon fumé avec les blinis. L’atmosphère lumineuse du restaurant ajoute à l’aura de détente. On en sort repu, apaisé, sans aucune idée de l’heure qu’il est. Et c’est tant mieux.

1045, avenue Laurier Ouest

Café chez Téta

Après avoir travaillé dans l’hôtellerie et la restauration, Antoun Aoun a eu envie d’avoir son propre restaurant ; un hommage à la cuisine de sa grand-mère, « sa téta » maternelle — que l’on retrouve sur le logo de l’établissement. Avec sa conjointe Mélodie Roukoz, il ouvre en 2020 Café chez Téta. L’ambiance vibrante est un bel écrin pour les amalgames de saveurs et de fraîcheur de chacun des plats offerts. Vedette sans conteste : les manouchés, des pains plats traditionnels libanais garnis de différentes façons. Que vous y alliez avec le classique au zaatar ou une version américanisée comme le halloumi bacon, le régal est promis. Et parce que l’idée ici est de tout partager, une portion de labneh maison avec une salade de betteraves est tout indiquée. Dernier conseil : dites oui au latte à la cardamome.

227, rue Rachel Est

QUÉBEC

Les Botanistes

Cette adresse du quartier Cap-Rouge s’inscrit comme un incontournable pour qui veut bien manger dans un cadre chaleureux ; élégant et accessible. Déjà listé comme une des bonnes adresses où manger avec les enfants, Les Botanistes offre durant la fin de semaine un appétissant menu brunch où la brigade d’Emeline Péro s’amuse avec les produits de saison. Gaufre au thé Earl Grey, saumon fumé maison, flan de porc ou guédille de crevettes, le nec plus ultra demeure la mise en bouche et les boissons chaudes incluses au menu. Une rareté qui donne une touche encore plus spéciale à l’expérience. Conseil : réservez l’une des banquettes de velours pour un effet cocooning !

2010, avenue Jules-Verne

La KEBABerie

Adresse connue des gens du quartier Limoilou, la KEBABerie ensoleille chacune de vos journées grâce à son assiette déjeuner méditerranéen — et quelle assiette ! Yogourt au miel et amandes, délicieuse pâte brick farcie d’oeufs avec au choix des légumes grillés, du jambon ou du thon, salade de concombre à la menthe, fruits frais, pain et confiture de figues. Le tout, « arrosé » d’un jus d’orange et d’un café turc, est servi avec humour et sourire par les propriétaires, Marie et Mouldi Ben Amor. Et puis comme son nom l’indique, on y sert aussi le traditionnel kebab qui rallie les gens de partout en ville.

1238, 1re Avenue

Le 101 restaurant de quartier

Les échos sont unanimes : derrière les grandes fenêtres donnant sur la rue Saint-Joseph, dans cet antre contemporain où la toque de chef s’est dépoussiérée, il se cuisine un brunch gastronomique de haut calibre. En plus de la carte ordinaire — changeante selon les saisons, comme il se doit — on y propose un menu cinq services à 50 $ par personne, de quoi bien prolonger le pont entre le matin et l’après-midi. Depuis son ouverture en 2021, Le 101 restaurant de quartier se positionne comme une des nouvelles tables créatives de Québec, réputée également pour ses prix honnêtes et pour son service impeccable et personnalisé.

101, rue Saint-Joseph Est

Le renard et la chouette

C’est le retour du buffet à déjeuner au café-buvette Le renard et la chouette. Assurément un classique de la capitale, fréquenté autant par les familles que par les lève-tôt ou les couche-tard. On pousse la porte et, déjà, l’odeur du café et le brouhaha typique d’un resto de quartier nous réjouit. Le menu en libre-service propose les pièces maîtresses de la cuisine québécoise et des spécialités de la place : oeufs, pain frais, fromages, charcuteries, légumes grillés, fèves au lard et tutti quanti. Coup de coeur ? Le bon café-filtre à volonté et le fameux jambon de la maison. Il y a aussi une belle carte à boire avec notamment les cidres Autour de la pomme. Nota bene : la formule est aussi offerte en semaine !

638, rue Saint-Vallier Ouest

Rioux Pettigrew

Dans cet ancien magasin général datant de 1860, à quelques pas du Vieux-Port, le chef Dominic Jacques et son équipe mitonnent l’un des meilleurs brunchs en ville. À mi-chemin entre les repas à partager à la cabane à sucre et les tiers plats garnis pour le thé de l’après-midi, le menu du Rioux Pettigrew offre une panoplie de choses à déguster, tant sucrées que salées, dont une brouillade d’oeufs à la truffe et du pain perdu frit. Tout est servi au centre de la table pour un beau moment de pure convivialité. À noter : l’espace, aussi vaste qu’historique, accueille les petits groupes.

160, rue Saint-Paul

Montérégie

Café Ricardo

Nous avons hésité avant d’inscrire le Café Ricardo à cette liste, principalement parce que nous préférons nous éloigner des chaînes et privilégier les adresses uniques. Dans les faits, influencées par la rumeur des « brunchs chez Ricardo » et conquises par ledit brunch entre amies, nous avions envie de ne dire qu’une chose : « Vous ne devinerez jamais où nous avons mangé ! » Non seulement le personnel est accueillant, courtois et patient, mais on livre aussi la marchandise en cuisine. Les plats sont généreux, chauds (oui, oui !) et bien assaisonnés. Un vrai régal. Même si c’est un peu générique comme décoration, on ne se sent pas non plus dans un resto impersonnel déguisé en bistro. Et aussi, l’appétissant menu enfant nous laisse croire qu’on y retournera avec la marmaille.

Trois adresses, dont l’originale au 310, rue d’Arran, à Saint-Lambert