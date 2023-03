10 sublimes tiramisus

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon partager. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Dessert popularisé vers 1950 dans le nord de l’Italie, tirami sù signifie « tire-moi vers le haut » ou, de façon plus littéraire, « remonte-moi le moral ». Maintes fois déclinée, la version originale, elle, n’a pas son pareil et marie habilement onctuosité et légèreté. Pour les aficionados, voici dix endroits où vous vous sentirez dans les nuages !

MONTRÉAL

Mano Cornuto

C’est attablée dans ce restaurant du quartier Griffintown que l’idée de cette liste nous est venue. Nous étions devant l’un des meilleurs tiramisus récemment dégustés. Avec une base bien serrée de biscuits étagés avec du mascarpone — un tantinet trop sucrée pour notre palais —, le dessert est coiffé d’une préparation très aérienne faite de fromage fouetté avec des blancs d’oeufs montés en neige. Le tout est parfaitement soyeux, et on se réjouit de la très bonne saveur de café qui s’en dégage. À partager, comme tous les délicieux plats du menu d’ailleurs.

988, rue Ottawa

La Panzeria

Nous avions déjà parlé des succulents sandwichs de La Panzeria, ce petit trésor de la rue Saint-Denis, mais les douceurs valent aussi l’arrêt. Le tiramisu des frères Sansone est à l’image du menu : authentique et généreux. Inspiré d’une recette traditionnelle et confectionné avec des biscuits importés d’Italie, il ne contient que l’essentiel : mascarpone, sucre, oeufs et café expresso. Et parce qu’on est au coeur des Pouilles en plein Montréal, n’hésitez pas à goûter aux spécialités locales, dont le pasticciotto leccese — une tartelette à la crème pâtissière.

4084, rue Saint-Denis

Alati-Caserta

Impossible de parler de tiramisu sans parler de la pâtisserie Alati-Caserta, une référence dans la Petite-Italie depuis 55 ans. Son authentique version, sous forme de joli lingot ou en grand format à partager, est préparée avec des biscuits maison imbibés d’un café franc et d’un mascarpone onctueux. À quelques jours de la Saint-Joseph, notons qu’Alati-Caserta fait aussi d’excellents zeppole — vous ne voulez pas manquer ça !

277, rue Dante

Tiramisu

Un tiramisu au Tiramisu ? Et comment ! Dans ce repaire unique mi-japonais, mi-italien, on joue avec les inspirations et les ingrédients classiques de chacun. Que ce soit en mélangeant des pâtes fraîches avec du yuzu ou encore en préparant des arancini à base de riz à sushis. Le tiramisu est proposé en deux versions : un plutôt traditionnel, avec des doigts de dame imbibés de café aromatisé de whisky japonais : un autre, qui s’amuse avec des notes de yuzu et de basilic. Charmant !

989, boulevard Saint-Laurent

La Cornetteria

Voilà un endroit où faire un choix est toujours une épreuve ! Entre les dizaines de saveurs de cannoli, les fameux cronuts ou encore les cornetti — élément et aliment déclencheur de cette entreprise —, les meilleures pâtisseries italiennes y sont réunies. Étonnamment, à travers tout ça, le tiramisu tire son épingle du jeu. L’amalgame de mascarpone et de biscuits rivalise avec les autres propositions du comptoir en présentant des garnitures à la pistache, au caramel salé ou au Nutella. La version classique est aussi offerte à l’unité ou pour des groupes de gourmands de 4 à 10 personnes.

6528, boulevard Saint-Laurent

La Conca d’Oro

En 2012, la communauté italienne de Montréal a décerné à la Conca d’Oro le titre de meilleur fabricant de tiramisu, ce qui est loin d’être un menu détail ! L’entreprise familiale établie dans le quartier Saint-Michel le propose en verrine individuelle, où le mascarpone léger est chapeauté d’un copeau de chocolat. Ce qui ajoute au plaisir de s’y rendre, c’est le service toujours cordial qui accompagne chaque visite. À noter : si vous cherchez un endroit pour faire préparer un gâteau d’anniversaire, c’est une place de choix.

2550, rue Jean-Talon Est

Caffe Un Po’Di Piu

Ce sympathique bistro du Vieux-Montréal offre un menu axé sur la simplicité et la fraîcheur de la cuisine italienne. C’est notamment l’un des meilleurs endroits pour déguster des pâtes fraîches. Et avec un nom qui veut dire « un peu plus », on ne se donne pas d’autre choix que de se rendre jusqu’au dessert, d’autant plus que son tiramisu représente exactement ce qui nous plaît tant dans ce plat : un mélange de saveurs et de textures tout en finesse. Ici, les biscuits doigts de dame sont rehaussés de liqueur de café Kahlua, et la couche finale de mascarpone au parfum d’orange est saupoudrée de poudre et de morceaux de cacao. Un réel souvenir gustatif, vraiment !

3, rue de la Commune Est

QUÉBEC

Battuto

À quelques semaines d’ouvrir enfin la porte de leur établissement, les copropriétaires du Battuto avaient pensé à tout… ou presque ! Il leur fallait un tiramisu au menu, al più presto ! Sans attendre, Paul Croteau, qui officie à titre de chef pâtissier, a alors sorti un livre de cuisine italienne qu’un ami lui avait offert. Il a reproduit les grandes lignes du dessert emblématique, mélangeant le mascarpone avec les jaunes d’oeufs, pliant le tout avec des blancs d’oeufs fouettés serrés avant d’ajouter quelques larmes de Marsala au café expresso. Le résultat, rehaussé de cacao Barry extra-fort, est toujours une vedette du menu près de sept ans plus tard.

Photo: Charles-Frédérick Ouellet Le Devoir

527, boulevard Langelier

Nina Pizza Napolitaine

Une autre délicieuse escale italienne dans la capitale : Nina Pizza Napolitaine offre un tiramisu aussi mémorable que ses pizzas. Les effluves de Lucano Cordial Caffe nous chatouillent d’abord les narines, puis on s’enthousiasme devant les biscuits doigts de dame faits maison et le mélange très délicat d’oeufs et de mascarpone. Ni trop sucré ni trop caféiné, ce tiramisu a un je-ne-sais-quoi qui nous laisse sans mot.

410, rue Saint-Anselme

764, rue Saint-Jean

Les Botanistes

Avec sa base sobre et ses techniques simples, toutes les déclinaisons du tiramisu sont possibles, et c’est sans doute l’une des raisons de sa consécration rapide. La version des Botanistes l’illustre bien : mascarpone au café, doigts de dame, caramel au beurre salé, pacanes givrées, tuile au café et mousse moka. La cheffe Emeline Péro et son équipe ont totalement embrassé l’adaptabilité en jouant avec les textures et les saveurs autour du café. Le résultat est ravissant — à l’image du restaurant. À mettre aussi au carnet : leur cannelé bordelais.

2010, avenue Jules-Verne