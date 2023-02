Dix restos romantiques pour la Saint-Valentin

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon de faire connaître. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Pour l’arrivée de ce jour de déclaration d’amour collectif, nous avons sélectionné les restaurants les plus romantiques. Du gastronomique à la buvette sympathique, voici dix endroits qui vous laisseront chuchoter les mots les plus doux. Par Sophie Grenier-Héroux.

MONTRÉAL

Blossom

Dans la culture japonaise, la fleur de cerisier signifie la beauté éphémère, l’évolution et la vie, tandis que sa couleur rose évoque l’amour et le romantisme. Rien de mieux donc que de partager avec l’être aimé la délicate cuisine nippone sous un cerisier en fleurs ! C’est du moins ce qui nous saisit dès qu’on met les pieds au Blossom. Ce restaurant et bar à saké offre des plats à la fois traditionnels et contemporains, dont le tartare Blossom (saumon, thon, oignons verts, jalapeño), le sushi à l’aubergine grillée et un délicieux ceviche de pétoncles. Une réelle pause dans le temps à partager souvent.

1101, boul. De Maisonneuve Est

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Toqué !

Parmi les institutions gastronomiques de la métropole — nous aurions pu en lister une douzaine —, le Toqué ! a ce petit je-ne-sais-quoi d’enivrant. Est-ce son ambiance à la fois feutrée et moderne ? Sa cuisine recherchée, raffinée et gourmande à la fois ? Sa riche carte des vins et son vaste choix de produits locaux ? Le service tout en retenue et personnalisé ? C’est tout cela, bien sûr, et même plus. Une expérience à vivre. Et à deux, c’est beaucoup mieux.

900, place Jean-Paul-Riopelle

Moccione

Depuis près d’un an, l’un des meilleurs restaurants italiens de Montréal accueille ses invités dans un endroit superbement rénové avec des touches de bois, de marbre, de crème et de vert tendre. Dans cet écrin lumineux, nos sens sont à vif ; la cuisine éclatante et le service affable du couple Luca Cianciulli et Maxime Landry en jettent toujours autant. Leurs plats de pâte, notamment, sont à faire fondre. Il y a de l’amour dans l’air autant que dans l’assiette !

7495, rue Saint-Denis

Vin papillon

On sent une fébrilité dès qu’on pousse la porte, et pour cause! Chaque visite au Vin papillon est empreinte de cette envie irrésistible de découvertes et de savourer le moment présent. Le menu est exaltant, tout autant que d’être en réel tête-à-tête à mille lieues du train-train quotidien. Certains préféreront une table, mais deux places au bar ont quelque chose d’encore plus romantique.

2519, rue Notre-Dame

Salon de thé Cardinal

Et si l’on se donnait rendez-vous pour l’heure du thé ? Rien de plus simple et de plus chic ! Surtout si vous optez pour le Salon de thé Cardinal. Derrière la porte quasi anonyme, vous découvrirez une ambiance chaleureuse inspirée du Londres des années 1920 — dont l’immense chandelier en est l’emblème. On casse la croûte avec une panoplie de petits en-cas, tous plus appétissants les uns que les autres. Un menu plus élaboré est servi le soir. Le décor magnifique et les différents endroits où se poser en font le lieu tout désigné pour discuter et se susurrer des mots doux dans le creux de l’oreille.

5326, boulevard Saint-Laurent

QUÉBEC

Saint-Amour

Célébrer l’amour au Saint-Amour ? Au-delà du jeu de mots, il y a surtout la magnifique cour intérieure d’inspiration art nouveau, où s’attabler relève de l’enchantement. Puis, il y a les plats ; de véritables oeuvres d’art où la précision de la cuisine française se marie au savoir-faire des produits québécois. Les amateurs de foie gras ne devraient d’ailleurs pas bouder leur plaisir, puisque c’est la spécialité du chef Jean-Luc Boulay. Ce qui charme également au Saint-Amour, c’est le service investi et discret qui confère au repas quelque chose d’intime et de vivant à la fois.

48, rue Sainte-Ursule

Melba

Magnifique nouveauté dans le quartier Saint-Sauveur, le Melba est la réalisation des chefs Guillaume St-Pierre (Battuto), Alexandra Roy et Charles Provencher-Proulx, qui manoeuvrent à six mains pour nous offrir une cuisine d’inspiration française aussi classique qu’insoupçonnée. Melba est ni plus ni moins une ode à l’amour ; celui de cuisiner et de recevoir. Et une dose d’amour qu’on s’offre à soi. On se love dans cette bulle terracotta pour savourer, entre autres, des barbajuans bien chauds et un délicat gravlax d’omble. Le tout accompagné par des vins d’exception et locaux sélectionnés par la sommité en sommellerie Marc Lamarre.

398, rue Saint-Vallier Ouest

Buvette Scott

Pour toutes les occasions, des plus festives aux plus romantiques, l’antre du chef Jean-Philippe Lessard est toujours un gage de bons moments. L’ambiance feutrée et juste assez jazzée, la musique toujours bien choisie, l’inspirante carte à boire et les plats de saison qui provoquent bien des plaisirs. Nous gardons encore en mémoire une salade de topinambours et une assiette de maquereau et de choux de Bruxelles délicieux à nous laisser complètement bouche bée.

821, rue Scott

Clocher penché

On le hisse au rang d’institution, même si ses récentes rénovations lui donnent un air de petit nouveau ; le Clocher penché a cette aura d’incontournable qui nous enchante chaque fois. Ici aussi, le temps s’arrête. Sans doute parce qu’on se sent toujours choyé d’y être et que les assises sont des plus confortables — on voudrait simplement y jaser toute la soirée ! On se régale d’une cuisine française inspirée par les arrivages et servie par l’une des meilleures équipes de service à Québec. Notre conseil : si les ris de veau sont au menu, n’hésitez pas.

203, rue Saint-Joseph Est

MAURICIE

Auberge Saint-Mathieu

Trésor gastronomique de plus en plus connu hors de la région, l’auberge Saint-Mathieu est l’une des destinations les plus romantiques. Le décor champêtre apporte le réconfort et l’ambiance détendue d’un chalet ; le lac Bellemare et la forêt mauricienne faisant office de toile vivante tout au long du repas. La cuisine remarquable et minutieusement réfléchie du chef Samy Benabed est un reflet du paysage qui se déploie à l’extérieur et évoque à la fois l’histoire du Québec, ses influences et sa modernité. Un moment inoubliable qui peut se poursuivre grâce aux chambres — avec vue ! — de l’auberge.

2081, chemin Principal,

Saint-Mathieu-du-Parc