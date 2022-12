Quatre restos où accueillir 2023

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Quelques restaurants proposent des menus festifs pour le 31 et d’autres, des brunchs gastronomiques pour souligner l’arrivée de la nouvelle année.

1. Souper gastronomique et orchestre Jazz au Richmond

Réveillonner au restaurant Le Richmond, dans le quartier Griffintown de Montréal, est devenu pour plusieurs une tradition. Cette année, les célébrations prennent la forme d’un flamboyant souper servi aux tables en menu dégustation de trois ou de six services, avec ou sans accords mets-vins. Pendant que vous dégusterez la succession de plats raffinés (pétoncles poêlés, agnolotti au crabe, flétan rôti), vous serez plongé dans une ambiance de cabaret chic, sur fond de musique jazz, grâce au spectacle de la chanteuse Shaharah, qui réchauffera l’ambiance de sa voix suave. La soirée se poursuivra ensuite tard dans la nuit, avec un service de bouteilles aux tables et un DJ invité qui fera danser les convives sur des rythmes endiablés. Réservations à fr.shoplerichmond.com/order-online

Photo: Photo fournie

2. Une soirée des plus festives au restaurant Lloyd

Le restaurant de l’hôtel Marriott Château Champlain au centre-ville de Montréal proposera, pour la veille du jour de l’An, deux services de soupers; l’un à 18 h, comprenant quatre services, et l’autre à 21 h, de six services, incluant un verre de champagne pour le toast de minuit. Le repas, d’inspiration classique française, sera des plus festifs. Au menu : millefeuille de foie gras, boeuf Rossini et ses pommes de terre, tartelette de purée de topinambour, desserts et glaces… Bref, de quoi se régaler dans une ambiance chic et sophistiquée ! Pour ceux et celles qui veulent s’amuser jusqu’aux petites heures du matin, une piste de danse sera mise à votre disposition dans le lounge en face du resto. De l’animation et la musique d’un DJ invité distrairont ainsi les convives de 23 h à 1 h du matin. Réservations à opentable.com/r/lloyd-montreal

3. Terminer l’année de façon gourmande et conviviale au Time Out Market Montréal

La populaire foire alimentaire propose pour la veille de Noël de célébrer la gastronomie montréalaise en dégustant un menu spécial des Fêtes, composé de 4 plats au choix (2 pour les enfants) parmi les 13 proposés par les excellents restaurants de l’endroit. Soucieuse d’offrir des menus à une clientèle variée, Time Out Market Montréal offrira plusieurs formules dans une ambiance conviviale. Vous pouvez prendre place dans la section sans alcool, idéale pour les familles, et opter pour un menu avec choix de bulles ou de cocktail sans alcool. Vous avez plus de 18 ans et vous avez envie de vous offrir la totale ? Prenez place dans la section bar et dégustez, en plus de votre repas quatre services, vins, cocktails et bières de microbrasseries en formule à volonté, servis entre 23 h 30 et 1 h 30 du matin. Détails sur le site d’Eventbrite.

Photo: JF Galipeau

4. Festoyer à la française au restaurant Le Renoir

Le restaurant de l’hôtel Sofitel Le Carré Doré de Montréal se prépare à vous accueillir pour un souper du réveillon et pour le brunch du Nouvel An, sur le thème « L’art de Noël à la française ». L’équipe derrière le restaurant, qui fête son 20e anniversaire cette année, promet de vous épater avec une expérience gastronomique de haute voltige pour le souper du 31, et un brunch buffet des plus gastronomiques pour le 1er de l’an. Le chef Olivier Perret, Maître cuisinier de France, vous a préparé, avec son équipe, ses meilleures spécialités culinaires. Dans l’offre alléchante, on retrouve le délicieux pâté en croûte, une bûche de foie gras, un quasi de veau rôti et bien d’autres délices de la cuisine gastronomique française. Le talentueux pâtissier Clément Tilly, lui, vous offrira sa spectaculaire bûche Fo’Renoir, une version fabuleuse du classique dessert forêt-noire. L’ambiance promet d’être féerique grâce aux décorations et à la musique de Noël. Réservations à fr.restaurant-renoir.com

Photo: Photo fournie

À noter que tous les restaurants cités offrent des options végétariennes et véganes sur demande, ainsi que des options pour les gens qui souffrent d’allergies alimentaires. Les choix et restrictions alimentaires doivent être mentionnés à la réservation, via le site du restaurant ou par téléphone.

