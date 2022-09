Des tablées éphémères pour célébrer Veuve Clicquot

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les amateurs de bulles et de fine gastronomie peuvent dès maintenant et pour trois semaines encore éveiller leurs papilles grâce à l’événement La Tablée éphémère X Veuve Clicquot, une expérience unique créée dans le cadre des festivités du 250e anniversaire de l’illustre marque de champagne.

Jusqu’au 25 septembre prochain, des expériences gastronomiques uniques, présentées sous forme de pop-up éphémères, seront proposées aux fins palais dans un lieu de Montréal qui abrite normalement des bureaux, soit le 465 de la rue McGill.

Pour l’occasion, les locaux de l’établissement seront transformés pour accueillir les convives, qui auront acheté leur billet à l’avance, aux tables festives. Les chefs montréalais Francis Blais (Menu Extra), Theo Lerikos (Tuck Shop), Danny Smiles (Auberge Willow Inn) ainsi que le couple Raegan Steinberg et Alex Cohen (Arthurs Nosh) seront sur place, chacun leur tour, pour offrir leur version d’un menu exclusif décliné en trois ou quatre services, arrosé des meilleurs champagnes de la maison Veuve Clicquot. Les repas seront servis surtout pour le souper, mais des bouchées apéritives à la carte seront aussi proposées l’après-midi et des brunchs seront offerts le dimanche.

« Pour célébrer le 250e anniversaire de Veuve Clicquot, nous avons voulu offrir des expériences culinaires inoubliables et nous nous sommes associés à des chefs de renom, qui nous ont concocté les meilleurs plats en accord avec nos champagnes », explique Véronique Gonneville, directrice des communications pour la marque. Les prix des repas, incluant les verres de champagne, varient entre 55 et 250 $ par personne.

Joindre l’utile à l’agréable

Les profits réalisés durant l’événement seront entièrement remis à l’organisme sans but lucratif La Tablée des chefs, qui fête, pour sa part, son 20e anniversaire cette année. « Toutes les recettes découlant de cet événement, avec un minimum de 10 000 $, seront remises à cet organisme de bienfaisance dont la mission est de nourrir les personnes dans le besoin, de lutter contre le gaspillage alimentaire et de développer l’éducation culinaire et alimentaire chez les jeunes. S’associer à La Tablée des chefs, c’est pour nous une belle occasion de contribuer à la mission d’un organisme dont les valeurs nous tiennent à coeur et de célébrer ensemble nos anniversaires respectifs ! » ajoute la directrice des communications de Veuve Clicquot.

Pour la logistique du service aux tables, les organisateurs ont fait confiance au groupe A5 Hospitality, qui possède plusieurs établissements de restauration et plusieurs bars à Montréal. Le groupe A5 a aussi accepté de travailler à marge réduite et de redonner les profits générés de ces événements à l’OSBL.

Pour sa part, le directeur général et fondateur de La Tablée des chefs, Jean-François Archambault, est ravi de cette association avec la marque de champagne. « La gastronomie sociale doit vivre à travers des événements comme celui-là. On célèbre, on prend du plaisir, on mange de bons repas, on boit du champagne, mais on prend aussi plaisir à redonner à des organismes comme le nôtre, qui aide les gens dans le besoin. » Il rappelle que, pendant les deux dernières années de pandémie, pas moins de 4,4 millions de repas ont été livrés aux plus démunis dans tout le Canada grâce aux programmes des Cuisines solidaires mis en avant par l’OSBL.

Les gens désireux d’acheter des billets peuvent le faire dès maintenant en se rendant sur le site de l'événement.