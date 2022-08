Bloc-notes gourmand

Nouveautés, événements, activités éphémères… Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part d’actualités gourmandes à ne pas manquer.



Écouter, savourer

Photo: Bouchées Sonores Villedepluie

Bouchées sonores, l’un des projets de l’initiative « J’aime travailler au centre-ville » lancée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, propose une expérience culinaire unique au sein de l’aire gourmande Le Central, située à l’angle de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent. En collaboration avec le studio d’art et de design montréalais Daily tous les jours, l’artiste culinaire Nicolas Fonseca ainsi que le designer Guillaume Sasseville, cette installation temporaire permet aux travailleurs, seuls ou en équipe, de transformer l’habituel repas en « voyage sensoriel ».

Que l’on soit tenté par un délicieux poké hawaïen de chez Kamé, le réputé couscous aux trois viandes du restaurant marocain Bab Kech, le fameux « hot-dog breton » de Chez Milo & Fine ou encore une guédille de homard de Gaspésie Camion gourmand pour une impression de vacances prolongées le temps d’un dîner, il suffit de commander, de s’installer à une table avec son repas, de lire le code QR qui s’y trouve et de mettre ses écouteurs. C’est parti, entre deux bouchées, laissez-vous porter !

Le premier épisode Vous n’êtes pas seul, animé par l’humoriste Martin Perizzolo, disponible depuis mars dernier, s’intéresse notamment au sentiment d’inconfort pouvant être ressenti lorsqu’on mange seul en public. Lancé avec l’arrivée de l’été, le second épisode, Pornographie végétale, porté par les voix d’Anne-Marie Cadieux (en français) et de Tranna Wintour (en anglais), d’un tout autre registre et pour un public averti, porte sur la « sexualité débridée de la nature » tout en faisant appel à nos cinq sens.

Ces épisodes interactifs offrent aux travailleurs un temps de pause mérité afin qu’ils savourent l’instant présent. Le troisième épisode, qui sera prochainement lancé et dont le sujet demeure un mystère, mettra en vedette la voix de l’artiste performeuse Dana Michel.

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Des airs de vacances au bord du fleuve

Photo: Charles Saint-Michel

Connu pour ses événements rassembleurs et ses espaces de travail partagésdans plus de 40 sites éparpillés dans les quartiers de Montréal, Aire commune a officiellement ouvert, le 17 juin dernier, La Cantine dans le Vieux-Port de Montréal.

Avec un menu conçu par nul autre qu’Erika Lafleur et Antoine Lacroix-Vézina, du café Saison des pluies, dans Villeray, les vacanciers comme les flâneurs s’y rendent entre autres à l’heure du brunch pour la Poutine Saison, composée de fromage en grains, de lardons, de sirop d’érable, d’échalotes marinées, d’une sauce hollandaise bien balancée et d’un oeuf poché coulant, ou encore pour la délicieuse Brouillade au chorizo ainsi que le Sandwich Dej et sa galette hashbrown croustillante.

Sa grande terrasse sur le bord du fleuve est propice aux 5 à 7, aux sorties entre amis et en famille (menu simple pour enfants offert) ainsi qu’aux rencontres d’équipe. Sous un soleil ardent, on se rafraîchit avec un bottomless mimosa, des cocktails de saison ou, pour rester dans la thématique estivale, on se délecte d’une Saison libre d’Unibroue, une bière blonde légère aux notes de fruits tropicaux et d’agrumes.

2, rue de la Commune Ouest, Montréal

De Moscou à Mexico

Photo: Les Petits MTL

Permettre aux papilles de voyager, c’est en quelque sorte le projet de Benjamin Perez, Sylvio Delcous, Sébastien Pirau et Laurence Perez avec Les Petits Mtl, qui rassemblent une série de bars thématiques à l’image d’une ville ou d’un pays. En 2019 naissait leur premier bar pilote, Le Petit Moscou, dans le Quartier latin, un espace de prédilection pour déguster une diversité de Moscow mules, un cocktail à base de vodka, de gingembre et de jus de lime présenté dans sa typique tasse cuivrée. En pleine pandémie, en 2021, c’était au tour du Petit Cuba de voir le jour et d’offrir une déclinaison rafraîchissante de mojitos, emblème de la culture cubaine, et une carte bien fournie de rhums.

Au rez-de-chaussée du Petit Cuba, Le Petit Mexico s’est installé quant à lui cet été, et propose des margaritas ainsi qu’une impressionnante liste de tequilas et de mezcals, cette eau-de-vie mexicaine traditionnelle produite à partir de différentes variétés d’agave.

En raison de la proximité réfléchie des trois établissements, il n’y a que quelques pas à faire pour être transporté ailleurs. En chaque lieu, une sélection de sandwichs permet de se sustenter tout en sirotant un verre dans un décor dépaysant et une musique d’ambiance.

Les copropriétaires ont l’intention de poursuivre l’aventure et travaillent déjà à l’ouverture d’autres bars. Prochainement, au menu : le Brésil, avec Le Petit Rio, et la Colombie, avec Le Petit Medellín !

Le Petit Moscou : 323, rue Ontario Est, Montréal

Le Petit Cuba : 404, rue Ontario Est, Montréal

Le Petit Mexico : 1781, rue Saint-Denis, Montréal