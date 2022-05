10 restos où amener les enfants

Il y a les secrets bien gardés, les arrêts obligatoires et ceux qui valent le détour. Il y a surtout des incontournables en tout genre qu’il fait bon de partager. Pour le plaisir de vos palais, Le Devoir a donc imaginé un rendez-vous sous forme de carnet gourmand, à raison d’un thème à la fois. Cette fois-ci, on présente des restaurants où les adultes aiment s’attabler et qui accueillent les enfants sans mot dire ! Des adresses qui n’ont pas de menu spécialement pour la marmaille, qui ne sont ni pizzeria ni casse-croûte et où tout le monde trouve son plaisir ? C’est absolument possible ! En voici dix à garder en poche.

MONTRÉAL

Pastaga

Le restaurant de Martin Juneau allie tout ce que la majorité des parents recherchent : un menu à la fois inventif et familier, une belle carte à boire — avec une spécialité en vins nature —, le tout accompagné d’un service à l’avenant. Les plus jeunes, qu’ils soient ouverts à la découverte ou non, y trouvent ce qui plaît à leur palais. En combinant des entrées, comme une salade de betteraves et des arancinis, ou en partageant avec un adulte une valeur sûre comme les plats de pâtes, de volaille ou de poisson, les clients ont de quoi se sustenter jusqu’aux douceurs que rappellent les desserts maison. Charmant !

6389, boulevard Saint-Laurent

L’express

L’institution de la rue Saint-Denis est sans contredit l’un des meilleurs endroits pour manger en famille ou en groupe. Son menu accessible — dans tous les sens du terme — offre une panoplie de grands classiques à prix doux. Qu’est-ce qu’on y mange ? Son onglet de bœuf fait encore sa réputation, tout comme sa soupe de poisson et ses rognons de veau à la moutarde. Sa salade de chou japonaise vaut le détour, et les enfants seront sans mots devant leur croque-monsieur. L’ambiance est chaleureuse, la carte à boire est exhaustive, la verrière charme, tout comme les profiteroles à l’érable. Et ce qui titille vraiment l’enfant en chacun de nous, c’est le gros pot de cornichons dans lequel on pige sans retenue !

3927, rue Saint-Denis

McKiernan

Dernier né de la famille Joe Beef, le McKiernan a bien des atouts pour les familles. Dès l’entrée, on est séduit par l’espace lumineux et assez vaste pour qu’on bouge entre les tables et même s’étende un peu. La carte, elle, est garnie de plusieurs propositions pour satisfaire petits et gros appétits, en version midi ou soir. Salades, sandwich muffuletta, croquettes de poulet, côtes levées, pâtes maison, boulettes de viande géantes, fameux beignes maison : il suffit de choisir les plats qu’on veut se partager. Pour le reste, on savoure une cuisine faite avec de bons ingrédients et de délicieuses options à boire. Service affable et souriant, à l’image du lieu.

5524, rue Saint-Patrick, local 200

Les enfants terribles

Il n’y a pas que le nom de cette brasserie qui évoque l’enfance, le menu aussi ! Du mac and cheese gratiné, du pâté chinois, des minipogos et des hamburgers, on passe à la burrata et au saumon poêlé. Bref, c’est diversifié et parfaitement hétéroclite — comme chaque famille, quoi ! Mention spéciale au menu brunch, un bel argument au farniente. Une destination tout indiquée pour casser la croûte avec simplicité. À noter : la vue que donne la terrasse de la succursale de la Place Ville Marie vaut le déplacement ; le brouhaha charmant de celle d’Outremont aussi.

Sept adresses, dont la première au 1257, avenue Bernard

Alejandro

Un incontournable pour le brunch, mais surtout pour son service hors pair auprès des enfants. La preuve : on leur offre des fruits pour les faire patienter, et on les sert en premier. Bravo ! Cela dit, le menu aux saveurs mexicaines est à lui seul est une bonne raison d’y venir. Gros coup de cœur pour l’escondite : du fromage dans une pâte brick, garni d’un œuf au plat, de crème de piment poblano, de guacamole et de champignons sautés. Les niños ont été plus que concentrés sur leur assiette de crêpes aux amandes, bananes, fraises et dulce de leche. Seul bémol : la salle d’eau est petite. Mais un banc en retrait est là pour les changements de couche express. Rien pour se refuser à y aller, mais un parent averti en vaut deux !

1481, rue Atateken

QUÉBEC

Le renard et la chouette

Envie de prendre l’apéro avec les marmots ? Le renard et la chouette pourrait être votre repaire ! Récemment déménagée dans un local plus spacieux, la buvette en a profité pour se redéfinir et propose de quoi se sustenter en toute spontanéité à toute heure de la journée. On y retrouve plein d’en-cas, comme le fameux boudin, des acras, des olives et des rillettes. Nouveauté : les tartes flambées (dont la traditionnelle avec oignon, lardons, fromage blanc, crème fraîche et œuf), qui volent la vedette. D’ailleurs, les propriétaires Thania Goyette et Louis Bouchard Trudeau produisent désormais leurs propres faisselles, yogourts et danettes ; ils font aussi un fromage mariné. De quoi créer l’envie de l’accompagner d’un verre de blanc — et d’y rester quelques instants.

638, rue Saint-Vallier Ouest

Le fin gourmet

Se rendre au Fin gourmet, c’est comme se rendre chez un membre de sa famille : l’ambiance est décontractée, et le service, généreux et authentique. Le tout grâce à l’enthousiasme des proprios, Marina Bhérer et sa fille Elsa. L’ardoise, quant à elle, est ponctuée de produits québécois cuisinés en tapas gorgés de soleil et de fraîcheur. Ici, le partage est une évidence — et c’est parfait pour les enfants ! Une belle adresse pour se gâter à plusieurs et découvrir de nombreux vins d’importation. Aussi disponible : un menu midi trois services, du mardi au vendredi.

774, rue Raoul-Jobin

Les botanistes

En ce chaud début de printemps, pourquoi ne pas jumeler sortie au centre jardin et repas au resto ? C’est du moins une combinaison possible si on compte manger chez Les botanistes, sis à même les Floralies Jouvence, dans le secteur Cap-Rouge. Le magnifique restaurant dirigé par la cheffe Emeline Péro offre un dépaysement complet, une ode aux produits locaux et à la fraîcheur du potager, et un pur divertissement ! Optez pour le menu midi ou l’heure du brunch avec les minis : vous y trouverez des saveurs qui plaisent à toute la famille et une bonne dose de vitamines travaillées de main de maître. En bonus ? Une boîte de délicieux macarons aux amalgames fruités et chocolatés pour la route vers la maison.

2010, avenue Jules-Verne

Le mezzé

Rien de tel que la cuisine grecque pour rallier tous les goûts de la famille ! Celle d’Andreas Papadeas parcourt les arômes méditerranéens et charme les papilles avec, entre autres, sa populaire salade grecque, sa mousse de feta et poivron rouge, son poulet de Cornouailles au citron et à l’origan, ainsi que son incomparable feta frit avec miel et sésame. On met tout au centre de la table et on pige allègrement ! Les tout-petits peuvent même s’amuser avec des cahiers à colorier, une attention bien sympa !

95, chemin Sainte-Foy

ESTRIE

Auguste

Adresse incontournable à Sherbrooke depuis 2008, le restaurant Auguste est aussi l’exception qui confirme la règle, puisqu’il offre un bref menu pour enfants. Or, même sans ces propositions, la carte a tout pour plaire aux plus jeunes. Les bouchées de poutine inversée — un classique de l’endroit —, les raviolis de canard frits ou encore les papardelles au bœuf, par exemple, se partagent aisément entre un petit et un grand. Et pour les grands, les huîtres en apéro ou encore le risotto aux champignons et à l’huile de truffe ajoutent à l’ambiance conviviale de l’endroit. Pas surprenant quand on sait que le lieu réfère à une certaine Augustine, la grand-mère de la proprio, Anik Beaudoin, qui a eu 12 enfants !

82, rue Wellington Nord, à Sherbrooke