Un tour du Québec en dix haltes glacées

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

L’été, toutes les occasions sont bonnes pour prendre la route. Et quand il fait chaud, tous les prétextes sont bons pour s’arrêter déguster une crème glacée ! Caribou vous propose un tour du Québec au fil de ses meilleures crémeries, de Montréal à Natashquan.

Mam’Zelle Maria

De passage dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, il est impératif de s’arrêter chez Mam’zelle Maria pour goûter la fameuse guédille au homard avec un à-côté de poutine à la sauce tomatée et sucrée. On garde de la place pour terminer ce repas en beauté avec un dessert glacé de leur menu de bar laitier. Leur drumstick maison à l’érable est à se rouler par terre, mais une molle marbrée fait aussi toujours l’affaire.

597, boulevard Perron, Maria



Fromagerie Victoria

Chaque semaine, toutes les succursales de la Fromagerie Victoria offrent une saveur originale et différente de crème molle : café, beurre de pacane, barbe à papa, papaye, banane, noisette… Du choix, il y en a ! Les parfums du moment sont annoncés sur leur page Facebook régulièrement.

16 succursales au Québec



Fraîcheurs et saveurs

Impossible de passer à côté de cette mignonne petite enseigne, à la fois bar laitier et confiserie, qui a pignon sur rue en plein coeur de Baie-Saint-Paul. On quitte l’endroit avec un sac rempli de bonbons (certaines variétés difficiles à trouver ailleurs et qui ramèneront directement en enfance !) et une incroyable crème molle trempée dans le sucre à la crème.

64, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul



Tutto Gelato

Établi en 1998, cet endroit fut le premier glacier italien à Québec. C’est encore aujourd’hui un incontournable arrêt pour les amateurs de gelato confectionné selon la tradition italienne. Les nombreux parfums offerts sont tous plus exquis les uns que les autres : nougat, caramel au lait, noix de pin, mascarpone, tiramisu, amaretto, et plus encore.

716, rue Saint-Jean, Québec

Amateurs de dure ou de molle, tous se donnent rendez-vous au bar laitier de la fameuse Laiterie de Coaticook pour un généreux cornet de leur crème glacée préférée. Avant de repartir, on jette un oeil au musée du lait, accessible directement par le bar laitier, puis à la salle de production, où l’on peut apercevoir les employés à l’oeuvre.

1000, rue Child, Coaticook



Les Bleuets du Vire-Crêpes

Crémeuse et ô combien goûteuse, la molle aux bleuets de cette bleuetière vaut absolument le détour. Pour les amoureux du petit fruit bleu, il est également possible de se procurer sur place de la confiture, du caramel et autres produits dérivés, en plus d’y pratiquer l’autocueillette en saison.

975, chemin Vire-Crêpes, Lévis



Atelier culinaire Pierre-Olivier Ferry

Mélilot, rose sauvage, cèdre et miel, algues et érable : découvrez les délicates saveurs du terroir gaspésien avec cette belle sélection de sorbets et de gelati faits maison par le chef Pierre-Olivier Ferry avec de bons produits frais et locaux. Avec des parfums aussi originaux, difficile de ne pas commander trois boules, qu’on déguste en arpentant tranquillement la plage du village.

164, rue Principale, Métis-sur-Mer



Kem Coba

Avec les années, Kem Coba s’est élevé au rang de classique. Alors qu’on voit maintenant partout les crémeries offrir des twists de crème molle et de sorbet mariant différents parfums, Vincent et Ngoc, les deux copropriétaires, ont été dans les premiers à offrir ce duo gourmand il y a maintenant dix ans. Framboise-litchi avec eau de rose, orange et noix de coco, orange-cardamome et griotte sont quelques-uns des mariages heureux offerts à ceux et celles qui sont prêts à faire la file devant l’établissement par temps chaud.

Montréal,

60, avenue Fairmount Ouest

2525, rue des Ormeaux



La Coqueline, chocolaterie artisanale

Si vous êtes prêts à rouler plus de 1200 kilomètres vers l’est sur la 138 pour vous rendre à Natashquan, vous serez récompensé par un arrêt à la chocolaterie artisanale La Coqueline pour déguster un gelato maison aux saveurs des petits fruits de la région, comme le bleuet et l’airelle. Le sundae au caramel à la chicoutai est également un must pour goûter au petit fruit emblématique de la Côte-Nord.

31, allée des Galets, Natashquan



Les Givrés

On s’arrête aux Givrés pour leur belle sélection de succulentes crèmes glacées dures (saveurs feu de camp ou grosse tarte aux pommes par exemple), mais aussi pour leurs délices glacés originaux, comme les Pitounes, des bâtonnets glacés et chocolatés. Notre préféré ? Le roteux givré, fait d’un pain en pâte à choux, d’une saucisse de crème glacée et de condiments sucrés. Un nouveau classique de l’été !

Montréal,

334, rue de Castelnau Est

2730, rue Masson 3681, rue Ontario Est