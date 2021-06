Les plus belles terrasses où se prélasser

L’été offre mille raisons de savourer le temps. Et c’est avec le plus grand dévouement que Le Devoir vous dévoile quelques endroits où il fait bon pousser plus loin le farniente. Qu’il goûte la vanille, la frite ou qu’il soit bercé par la brise, le plaisir se trouve souvent dans des choses toutes simples. Après les crèmes molles, déployons donc les plus belles terrasses.

Faire une pause sur une terrasse jusqu’à en oublier l’heure qu’il est, voilà bien une des joies de l’été. Et que l’on soit en ville, à la campagne ou devant une étendue d’eau, il y a des lieux où se prélasser est des plus magiques. C’est avec cette idée que nous vous proposons aujourd’hui neuf lieux pour sublimer vos escapades.

Montréal

Boris Bistro Sis entre le Quartier des affaires et le Vieux-Port de Montréal, Boris Bistro offre depuis plus de 20 ans une cuisine française simple et bien exécutée dans un cadre enchanteur. Quiconque y met les pieds découvre le secret bien gardé de l’endroit : une grande cour intérieure garnie d’arbres matures qui offrent une ombre naturelle et bienvenue. Comme une pause hors du temps qui finit par nous faire oublier le bitume ambiant.

Montérégie

Le Cracheur de feu Pour se sentir en vacances en un claquement de doigts et à quelques minutes de la métropole, la terrasse du Cracheur de feu, à Belœil, est sans conteste une destination de choix. Surplombant la rivière Richelieu, l’espace comble tous les sens. La brise du large, la chaleur du soleil, la vue sur l’eau et sur le mont Saint-Hilaire, les effluves de grillades au charbon de bois, la spécialité de la maison, tout comme les cocktails servis au bar tiki y contribuent.

Auberge Willow Inn L’Auberge Willow est une destination connue pour son décor de mariage idyllique. Or, pas besoin d’être invité à la noce pour profiter de cet incomparable lieu bordé par le lac des Deux Montagnes. La terrasse, tout comme la vaste étendue gazonnée, vous donne mille et une bonnes raisons de profiter du moment présent. Le nouveau chef, Danny Smiles, anciennement au Bremner, offre une cuisine de saison inspirée par les origines britanniques de l’auberge et ses — désormais — emblématiques pancakes !

Mauricie

Le Buck Une adresse qui vaut le détour lorsqu’on est à Trois-Rivières, et tout autant lorsqu’on cherche à s’attabler en terrasse. La bâtisse, datant de 1757, laisse découvrir une cour arrière joliment garnie de plantes suspendues. Couvert, l’espace est comme un cocon de verdure qui s’illumine le soir venu. Depuis cette année, la terrasse se prolonge sur la parcelle gazonnée adjacente, avec tables à pique-nique et vue sur le Vieux-Trois-Rivières. Un coin parfait pour les familles. En accord avec le décor, le menu expose toute la richesse des saisons et du garde-manger québécois dans une cuisine bistro généreuse.

Estrie

La Buvette du Centro Ce bistro-bar a tout pour susciter l’intérêt : un menu végétarien assumé, une empreinte écologique nulle — du zéro déchet en restauration, ce n’est pas rien — et une terrasse intime toute de vert vêtue au cœur de Sherbrooke. Les guirlandes de lumières et les tables à pique-nique inspirent pour les longues soirées d’été, tout comme la liste de vins, de bières, de bières sans alcool et de cocktails proposés.

Québec

La Barberie Enclavé entre les bretelles d’autoroute, le quartier Saint-Roch et la gare du Palais, cet endroit ne laisse pas deviner qu’il abrite l’une des plus belles — lire : mythique — terrasses de Québec. Les grands arbres qui poussent à travers le grand patio de La Barberie offrent un écran vert invitant. Si bien que l’on en vient à oublier la ville ambiante. Les guirlandes de lumières qui scintillent le soir venu ajoutent une dose de chaleur et poussent à y rester encore. Assoiffés ? Bières et cidres sont au menu. Affamés ? La Bourrache a emporté ses pénates, pour un deuxième été, à l’entrée de la microbrasserie. Une cuisine d’inspiration mexicaine est notamment à l’honneur.

Bas-Saint-Laurent

Tête d’allumette Prendre un verre, la tête tournée vers le Saint-Laurent avec, au loin, perdues dans l’horizon, les montagnes de Charlevoix. C’est dans cette simplicité même que la microbrasserie Tête d’allumette offre à ses convives de faire une pause. Qui plus est, les enfants sont les bienvenus et peuvent s’allonger, eux aussi, sur l’espace gazonné. De quoi rendre contagieux le plaisir des terrasses ! En plus des bières, des en-cas s’ajoutent à la carte, dont du fromage en grains de la Fromagerie les Basques et un pogo maison en collaboration avec le charcutier voisin, Fou du cochon.

Basse-Côte-Nord

Café L’Échouerie Fermez les yeux. Imaginez une plage de sable fin qui se perd dans la mer. Imaginez le bruit des vagues qui se répète en boucle, comme un écho. Imaginez des couchers de soleil à couper le souffle, littéralement. Voilà le décor de la terrasse du café L’Échouerie, à Natashquan. Ressourcement infini. On s’y pose et s’y repose encore. On casse la croûte avec des plats simples et conviviaux, à l’image du lieu, et agrémentés des aromates de la région, comme le persil de mer ou le poivre des dunes. Et en vedette : la guédille aux crevettes.

Hautes-Laurentides

Pollens & Nectars Suffit de tendre l’oreille pour entendre la rumeur : il fait bon goûter l’été chez Miels d’Anicet. La terrasse, qui offre une vue saisissante sur la montagne du Diable et les couchers de soleil, est installée à un jet de pierre des champs de verge d’or et de trèfle. Un verre d’hydromel à la main, on se sent de connivence avec les abeilles ! Ici, tout est dans tout. Les proprios, Anicet Desrochers et Anne-Virginie Schmidt, insufflent leurs inspirations et une touche mielleuse au menu de la cantine, l’hydromel est fait par la sœur d’Anicet, à la Ferme apicole Desrochers, et les amis producteurs, comme la Fromagerie du Presbytère, créent des produits exclusifs pour sublimer les saveurs de la maison. Belle reconnaissance des pairs : la cantine Pollens & Nectars a remporté le Laurier 2021 dans la catégorie Tourisme gastronomique.