Les spiritueux, nouveau terrain de jeu

Comme un retour aux sources, les sœurs Anne et Catherine Monna, qui forment la cinquième génération de liquoristes, ont décidé de prendre la voie des spiritueux.

À l’instar de Louis et Émile Monna, il y a un siècle, elles se sont inspirées des fruits des champs familiaux pour fabriquer une vodka artisanale au cassis. Une première bouteille qui ouvre la voie à plusieurs autres créations à venir.

Après les vins et la crème de cassis, la décision de s’ouvrir à la distillation était une évidence dans la suite des choses, indique Catherine Monna. Et, signe que le fruit était mûr, la vodka Monna se parait déjà d’une médaille d’or avant même d’être mise sur les tablettes. « On avait déjà fabriqué le lot numéro 1 de notre vodka lorsqu’est venu le moment de l’envoyer, comme notre crème de cassis, au San Francisco World Spirits Competition en mai 2020. On s’est dit : tant qu’à envoyer l’autre, on va aussi envoyer la vodka pour avoir un premier son de cloche. Elle venait d’être faite, elle n’avait pas encore d’emballage ! Et on a gagné la médaille d’or », se réjouit Catherine. Une belle réussite qui a confirmé le potentiel de la nouvelle distillerie et de la valorisation du marc de cassis.

« Notre vodka a une certaine personnalité. C’est doux, velouté, mais ç’a aussi du caractère. Il y a quelque chose qui se passe [en bouche] ! »

Partage de savoirs

Cela dit, pourquoi commencer par la vodka ? « Parce que c’est comme la version la plus pure des spiritueux que nous allons extraire de nos fruits , explique-t-elle. On va aussi faire des eaux-de-vie qu’on va laisser vieillir […] on a déjà des tests en cours pour [une première sorte] de gin. Et il n’est pas exclu d’aller ailleurs, vers d’autres alcools, toujours avec le cassis comme base et comme muse. »

Le mentor pour l’envolée du projet a été Baptiste Gissinger ; le maître spirituel du spiritueux, pour reprendre les mots de Catherine. Ce véritable passionné parcourt la planète afin de récolter des aromates et de produire une collection de gins — nommée Expedition Gin — à partir des saveurs des terroirs locaux.

Son arrêt chez Cassis Monna et Filles a donné lieu à plusieurs échanges et à la fabrication de son premier gin. De fil en aiguille, il a transmis son savoir-faire aux sœurs Monna. « Il nous a coachées pour déterminer, par exemple, de quel type d’alambic on avait besoin. »

L’attirail idéal s’est avéré être un alambic de cuivre d’une capacité de 500 litres. Un beau format pour distiller en petit lot et qui s’accorde, en quelque sorte, à la pénurie de main-d’œuvre ambiante. « Ça peut paraître anodin, mais si on prenait un alambic plus gros, il fallait avoir des shifts de soir », poursuit l’entrepreneure, indiquant au passage miser sur la vente directe et le circuit court avec la clientèle.

Si la recherche d’employés reste un défi, Catherine Monna est heureuse d’avoir recruté au sein de son équipe Raphaël Lessard, anciennement de la Distillerie des Appalaches. Un autre passionné qui prend en charge le terrain de jeu des spiritueux.

Déjà, il arpente le domaine à la quête de plantes et d’aromates qui foisonnent sur l’île d’Orléans et qui inspireront les prochains gins et eaux-de-vie. Au gré du moment, il n’est pas rare de le voir échanger avec le patriarche à la retraite, Bernard Monna, lui aussi bien excité par ce nouvel essor pour le cassis de la terre familiale.