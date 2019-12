Café Buade: un centenaire un peu fatigué

Un concept novateur est désormais offert dans les nouvelles Galeries gourmandes du centre commercial des Galeries de la Capitale : bienvenue chez Madame Chose. C’est sous l’égide de ce personnage imaginaire, décrit comme une vieille dame excentrique, épicurienne, créative et passionnée que l’on peut déambuler et s’attabler en diverses zones, conçues comme autant de tableaux à l’ambiance léchée. On y trouve une « clairière », un « jardin », une « orée des bois » et même un « étang » proposant des mets de toutes sortes (dont végétariens, végétaliens et cétogènes) ainsi que des cocktails et mocktails (sans alcool). Plus de 3 millions de dollars ont été investis dans cet espace de restauration immersif de 8000 pieds carrés pouvant accommoder 175 petits et grands. À découvrir !

La brasserie Les Mordus vient d’ouvrir ses portes, à même l’hôtel Clarendon, en plein coeur du Vieux-Québec. L’établissement de 125 places loge dans l’espace précédemment occupé par le restaurant français Charles-Baillairgé et le bar autrefois réputé pour ses spectacles de jazz. La brigade est dirigée par le chef Stéphane Racine, qui a créé des plats de poissons et de fruits de mer sortant de l’ordinaire dans la Vieille Capitale, dont un alléchant plateau de dégustation avec pieuvre, éperlans et pétoncles, le tout à prix démocratique. Ce nouveau resto vise avant tout la clientèle locale, sans pour autant lever le nez sur la manne touristique. Notons que Les Mordus est le 115e restaurant ouvert par l’homme d’affaires Jacques Gauthier, fondateur du groupe Restos Plaisirs.