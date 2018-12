McKiernan Luncheonette, une très belle cantine

Avec plus de 66 000 abonnés à leurs divers comptes Instagram, on sait que l’on a affaire ici à des gens qui ont le sens moderne des affaires 2.0. Il faut rendre à César ce qui est à César et aux gens de la galaxie Joe Beef (Vin Papillon, Liverpool House, Mon lapin) et de Maison publique ce qui leur appartient.

Avoir le culot d’ouvrir une cantine dans ce coin reculé de notre belle municipalité, ça prend du courage, ou du flair, ou une bonne quantité des deux. Faire de celle-ci une belle grosse cantine, c’est encore mieux.

Par chance pour les clientes et les clients de leurs nombreux établissements, en plus de leur sens moderne des affaires, ils ont aussi beaucoup de talent en cuisine ; ça se goûte chez ce McKiernan Luncheonette.

Le 5524, rue Saint-Patrick n’est peut-être pas la Place Ville-Marie, mais quelques milliers de personnes travaillent tout de même dans les bureaux des entreprises installées dans ce grand édifice.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Lorsque questionnés, tous les employés de ces bureaux ont déclaré avec enthousiasme leur soulagement de ne plus avoir à faire venir des dîners quelconques puisque McKiernan Luncheonette était maintenant en bas de chez eux avec ses belles propositions. Plusieurs autres ont même avoué en riant ne plus prendre leur déjeuner à la maison après avoir goûté ce que cette cantine proposait pour démarrer la journée sur une bonne note.

Cet immense espace est impressionnant, plus ou moins 200 places assises, des tables avec bancs que l’on peut déplacer à volonté et un décor signé du Grand Maître de cérémonie David M. On sent que, le soir venu, il devrait se passer ici de belles cérémonies. Le décor en effet est brillant, décontracté et parsemé, murs et plafonds, de touches artistiques.

En ce qui a trait au menu, rien de compliqué, mais beaucoup de soin apporté à tous ces petits plats qui portent la signature des patrons, chefs émérites et créatifs. Parmi la vingtaine de plats au menu, certaines assiettes sortent du lot, comme cette salade de luxe McKiernan, ce jambon d’ici tonnato ou ces boulettes, gremolata et pain à l’ail.

Les jours où il y a des pâtes au menu, il faut se jeter dessus sans trop de retenue. La partie « Rôtisserie » du menu propose cuisses, poitrines, demi-poulets ou poulets entiers, le tout accompagné de petites pommes de terre, de gravy au poivre vert et de cresson. Ne serait-ce que pour ces choix au menu, le déplacement vaut la peine. Les accompagnements ne sont pas mal non plus, frites mayo bomba ou endives blanches, fondue au fromage.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Même si les propriétaires insistent sur le côté traiteur de leur nouvelle adresse, la maison roule à grande vitesse le midi et tous ces chefs démentent le dicton selon lequel « trop de chefs gâtent la sauce ». Par contre, le jour de ma visite, aucune des stars locales de la casserole et du poêlon n’était présente, sans doute occupées à promouvoir ailleurs d’autres entreprises.

Gabriel Drapeau, lui, par contre, tenait le fort en cuisine avec assurance et les plats impeccables sortaient à une belle cadence. Merci chef !

Doit-on se déplacer pour aller dîner chez McKiernan Luncheonette si l’on n’est pas dans le quartier ? Peut-être pas, mais si l’on passe dans le coin, un arrêt restauration se passera toujours très bien.

McKiernan Luncheonette ★★★ 1/2 5524, rue Saint-Patrick, Montréal ☎️ 514 759-6677, $$ 1/2

Ouvert de 8 h à 15 h du lundi au vendredi. Une vingtaine de choix de plats délicieux. De la courte carte des vins, l’expert mondial M. Aubry dit : « Si la carte demeure simple sur le plan des choix, elle gagnerait à s’ouvrir sur quelques propositions plus connues, histoire de mettre à l’aise la clientèle qui n’est pas toujours férue en matière de pinard. »