Petros, une petite table grecque à Westmount

Il faut, aussi souvent que possible, résister à ces rapprochements si faciles qu’ils paraissent des évidences. Prenez ce Petros situé dans un arrondissement cossu par exemple ; moi, un peu rural de nature, donc prudent jusqu’à la méfiance, je faisais des liens qui donnaient à peu près ceci : Petros + Westmount = ça va coûter une petite fortune et ça risque de donner une soirée un peu trop guindée pour mes goûts agricoles.

Pas du tout, la soirée s’est passée dans la joie et la bonne humeur, au milieu de tablées certes chics, mais détendues et d’humeur joyeuse. Humeur partagée de mon côté en sortant de chez Petros, car l’addition indiquait 56,25 $ par personne. Bien sûr, une fois pourboire et taxes ajoutés, ça finit par coûter pas mal plus, mais ici ce n’est quand même pas la faute des Grecs, ni celle des Westmountais.

Et la table, me direz-vous, impatient de savoir si ça vaut le coup de continuer à lire. Irrégulière, mais plutôt bonne. Peut-être pas de quoi inquiéter les cinq étoilés locaux, ni même les quatre, mais une petite table grecque qui se tient et décline du mieux qu’elle peut les classiques de la cuisine populaire de ce merveilleux pays.

Cette entrée de pieuvre, par exemple, était parfaitement assemblée ; de beaux morceaux tendres et goûteux, quelques câpres, un peu d’oignon rouge et une petite vinaigrette pour vivifier le tout. Bien sûr, à 29 $, ça fait un peu cher le tentacule, mais tout le monde sait que la pieuvre est un céphalopode qui ne donne rien pour rien.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Même haussement dubitatif de sourcils pour les 18 $ du « Spécial Petros » (de fines lamelles de courgettes légèrement — et un peu maladroitement, selon moi — panées), le cours de la courgette n’ayant pourtant pas, selon mes plus récentes enquêtes sur ce sujet, atteint des sommets.

Et, pour en finir avec les ronchonnements, vous pourrez peut-être demander à quoi riment ces 4 $ de « frais de recyclage », pour nos deux bières sans alcool achetées au dépanneur du coin ? Vraiment ?

Par contre, le tzatziki de Petros est un modèle du genre, beau fromage blanc onctueux, filaments de concombre, discrète touche d’ail. Même commentaire pour la salade préparée comme dans toute bonne cuisine grecque et dans laquelle ces gros morceaux de tomates savoureuses se distinguent.

Une moussaka généreuse en aubergines et en tomates avec juste ce qu’il faut de viande pour garder la légèreté caractéristique de ce plat lorsqu’il est préparé avec délicatesse. Même après des entrées plantureuses dans lesquelles toute la tablée s’est un peu vautrée, les belles grosses crevettes commandées par Rond et mon loup de mer ont disparu à une vitesse assez impressionnante.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Marie a bien essayé de nous convaincre que son loup à elle était fade, mais nous avons mis le commentaire sur le compte d’une petite déprime saisonnière, les premiers flocons ayant en effet fait leur apparition ce soir-là.

Pour conclure, nous avons demandé à Christos d’apporter des loukoumadès, mon baromètre infaillible pour jauger une cuisine grecque. La pâte de celles-ci était un peu trop dense et le miel en quantité un peu chiche, ce qui ne contribue pas nécessairement à laisser le client sur une impression positive qui l’incitera à revenir.

Légendes ★ Je regrette de devoir vous en parler

★★ Pas mauvais, mais on n’est pas obligés de s’y précipiter

★★★ Bonne adresse

★★★★ Très bonne adresse

★★★★★ Adresse exceptionnelle pour la cuisine, le service et le décor



$ Le bonheur pour une vingtaine

$$ Une quarantaine par personne

$$$ Un billet rouge par personne

$$$$ Un billet brun par personne

$$$$$ Le bonheur n’a pas de prix

Petros ★★ 1/2 4785, rue Sherbrooke Ouest Montréal ☎ 514 938-5656, $$$ 1/2

Ouvert sept soirs sur sept et à midi du lundi au vendredi.