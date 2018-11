Un po’ di più (un peu plus)

C’est un drôle d’endroit que ce Un Po’ di Più, planté rue de la Commune, dans cette sorte de no man’s land du Vieux-Montréal, une fois les hordes de touristes disparues. Un très joli endroit par ailleurs, décor soigné, service chaleureux et propositions de restauration invitantes. C’est un drôle d’endroit si l’on s’attend à trouver un restaurant au sens classique du terme. Sous le nom, en effet, est indiqué « caffe aperitivo ». Dans la catégorie « cafés de qualité » par contre, ce Un Po’ di Più occupe le haut du palmarès en ville.

J’étais passé ici cet été, un midi, pour voir. La salle était bondée et la terrasse débordait. Les plats pris ce midi-là m’avaient laissé une très bonne impression.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Cette impression est restée après ce plus récent souper, peut-être un peu moins enthousiaste, mais je mets ça sur le compte de la rigidité de jugement des amis qui m’accompagnent dans mes visites gastronomiques et qui ont souvent tendance à voir en premier la moitié vide du verre.Par exemple, cette petite assiette de courges en déclinaison que j’ai trouvées délicieuses, astucieuses et très à-propos compte tenu de la saison n’a soulevé que des « bof ! ».

Même chose pour les gnocchis et le prosciutto que j’ai trouvés savoureux, mais qui n’ont pas reçu de votes unanimes.

Pour le pinard et autres alcools par contre, là, ils sont tous (et toutes) à la limite de l’exaltation. Ce caffe propose de très beaux cocktails et un choix de vins qui m’a paru très honorable ; impression confirmée par mon éminent collègue, M. Aubry, après étude de la carte des vins.

Flairant le public amateur de jolis cépages, ce soir-là, Geneviève nous a sorti de derrière les fagots une très belle bouteille de « Terre siciliane – Contandi » vraiment émoustillante. Geneviève sait parler au coeur des fans du tire-bouchon.

La Torre da aperitivo avec son assortiment de charcuteries, d’olives, de noix, de demi-oeufs décorés, la focaccia à l’huile et au vinaigre balsamique ainsi que la burrata accompagnée de tomates ancestrales ont eu plus de succès auprès de notre tablée et, signe qui ne trompe pas, les contenants sont repartis méticuleusement nettoyés.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

La salade de thon (fenouil, grelots, oeuf mollet et olives) a suscité l’allégresse générale et, moi qui suis ébloui par la simplicité des choses, je pourrais vous écrire un paragraphe entier sur cette assiette de salade verte, tant toutes ces feuilles étaient délicieuses, délicates, craquantes, goûteuses et enluminées par une mignonnette vinaigrette au citron.

Il Professore a grimacé éloquemment après une bouchée de torta et une autre de crostata, mais lorsque son affogato a été terminé, il a remercié de son sourire le plus italien Corinne, la jeune fille ayant embelli notre soirée de sa gentillesse et de son service attentif.

La plupart des plats se partagent facilement entre convives et si j’ai trouvé l’addition un peu costaude, je me suis dit que ces superbes carrelages devaient coûter une petite fortune, et le reste du décor à l’avenant. Quand on aime, on ne compte pas. Paraît-il.

Un Po’ di Più ★★★ 3, rue de la Commune Est Montréal ☎ 514 861-8686, $$$ 1/2

Ouvert mardi et mercredi de 9 h à 21 h et les jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 22 h. Accompagné de vins à se rouler par terre, un festin du samedi soir aura coûté une soixantaine de dollars par personne, avant taxes et pourboire. Et justement, à propos de la carte de ces vins, M. Jean Aubry, expert ès vinification s’il en est, dit : « On a ici le goût de flâner autour de cette carte harmonieuse, pourvue de jolies découvertes proposées à des prix tout à fait corrects. À tel point que l’on flânerait bien pour un deuxième flacon avec des amis ! »