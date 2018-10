Saveurs boréales à Ottawa

Certains dimanches, la mezzanine du Marché Jean-Talon bourdonne de très jeunes cuisiniers. Dans la grande salle, les marmitons sont dirigés par une chef ou un chef qui leur apprend — en plus des rudiments de la cuisine — à préparer de quoi épater leurs parents et amis plus tard à la maison. Tout le crédit en revient à Karine Pezé et à son initiative C’est moi le chef ! Les ateliers débutent à 10 h pour les 6 à 11 ans, auxquels se joignent quelques ados passionnés pour la séance de 13 h.À la demande de nombreux parents, des animations créées spécialement pour les tout-petits sont aussi présentées sur cette même mezzanine.La saison 2018-2019 s’annonce tout aussi prometteuse que celle de l’an dernier et s’amorce le dimanche 14 octobre sous la houlette de Marie-Pier Morin, chef à La Distillerie, avec qui les marmitons prépareront l’un des plats préférés des enfants : le macaroni au fromage… et découvriront que c’est encore meilleur avec de la citrouille ! Les inscriptions se font sur la page Facebook de C’est moi le chef Guillaume Cantin éblouissait lorsqu’il tenait les cuisines du défunt 400 coups. L’éblouissement vient aujourd’hui de son nouveau projet La Transformerie , une délicieuse solution aux invendus des épiceries et des fruiteries.Avec un énoncé de vision comme : « À La Transformerie, c’est assez simple, on croit qu’enrayer le gaspillage alimentaire, c’est possible », on sent qu’il y a des gens de coeur derrière cette initiative.La Transformerie participe en effet à la sensibilisation et à la réduction du gaspillage alimentaire. Elle le fait en proposant des solutions efficaces et positives de gestion écoresponsable des invendus dans une logique d’économie circulaire.Quatre étapes si simples qu’il fallait y penser : 1. Collecte des invendus efficace et adaptée pour les épiceries et les fruiteries ; 2. Transformation d’une partie des fruits et des légumes collectés en tartinades salées et sucrées ; 3. Revente des conserves par les commerces partenaires ; et 4. Redistribution d’une partie des denrées à des organismes locaux en dépannage alimentaire.Sous la houlette de Mmes Nathalie Bondil, directrice générale du Musée des beaux-arts de Montréal et Liza Frulla, directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, les deux institutions viennent de créer un partenariat éducatif interdisciplinaire visant à sensibiliser les étudiants de plusieurs programmes de l’ITHQ aux différentes formes d’art.Ces derniers auront l’occasion de visiter les collections du MBAM et de se livrer à des exercices de créativité culinaire, à l’issue de rencontres privilégiées avec des artistes exposés au Musée. Ces expériences uniques permettront d’éveiller les étudiants participants à diverses formes d’expressions culturelles et d’accroître la teneur artistique et émotionnelle de leur formation.Cette entente pédagogique est le fruit du succès d’un projet pilote mené en 2017 par la professeure Isabelle Diguer et soutenu par les professeurs et chefs Benoît Lenglet et Gilles Herzog. Des finissants du programme Formation supérieure en cuisine de l’ITHQ avaient été invités à concevoir des plats inspirés de l’installation Tentative d’évasion (2016), de l’artiste Catherine Bolduc, présentée dans le cadre de l’exposition Mnémosyne : Quand l’art contemporain rencontre l’art du passé.