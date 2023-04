Sablés au fromage et aux herbes séchées

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

À l’aube d’une nouvelle saison de récoltes qui nous apportera son lot d’herbes fraîches, le temps est bien choisi pour valoriser de façon gourmande ce qu’il nous reste de nos herbes séchées de la saison passée !

Portions : environ 30 sablés

Temps de préparation : 15 minutes + 30 minutes d’attente

Temps de cuisson : de 15 à 17 minutes

Ingrédients

1 tasse (250 ml) de farine non blanchie locale

¼ tasse (60 ml) de farine d’épeautre locale

2 c. à soupe (30 ml) de farine de sarrasin locale

1 tasse (250 ml) de fromage à pâte ferme râpé finement à la Microplane, légèrement tassé

½ c. à thé (2,5 ml) de sel + un peu pour la finition

½ tasse + 2 c. à soupe (155 ml) de beurre tempéré

1 oeuf battu

1 c. à soupe (15 ml) d’un mélange d’herbes séchées (romarin, thym et sauge) + 2 c. à thé (10 ml) pour la garniture

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F), placer les grilles au centre du four et tapisser deux plaques à biscuits de tapis de cuisson.

2. Dans un grand bol, mélanger les farines, le fromage et le sel.

3. Ajouter le beurre et travailler avec les doigts jusqu’à ce que le mélange ait une texture de sable mouillé.

4. Ajouter l’oeuf battu et les herbes séchées, mélanger avec les mains et former une boule de pâte (si on compte l’abaisser et former les biscuits à l’emporte-pièce) ou un rouleau de 5 cm de diamètre (pour trancher des rondelles ou congeler la pâte, voir astuce). Envelopper de pellicule plastique et réfrigérer 30 minutes.

5. Pour tailler les biscuits à l’emporte-pièce, fariner légèrement le plan de travail et abaisser la pâte au rouleau jusqu’à une épaisseur d’environ 5 mm. Tailler les sablés à l’aide d’un emporte-pièce d’environ 5 cm de diamètre. Si on a réfrigéré la pâte en rouleau, on peut trancher le rouleau tous les 5 mm avec un couteau aiguisé. La forme sera juste peu moins régulière.

6. Disposer les sablés sur les deux plaques en les espaçant d’environ 2 cm.

7. Humecter très légèrement d’eau le dessus des sablés avec un pinceau et saupoudrer des herbes réservées. Taper doucement avec les doigts pour qu’elles adhèrent bien.

8. Cuire de 15 à 17 minutes en tournant les plaques et en interchangeant leur position à la mi-cuisson. Les côtés devraient être bien dorés.

9. Laisser refroidir complètement les sablés avant de les déguster afin qu’ils soient fermes et croustillants (ils se conservent dans un contenant hermétique à la température ambiante).

Astuce

La pâte crue façonnée en rouleau peut être congelée après l’étape 6. On peut donc facilement cuire une plaque d’une quinzaine de biscuits sur-le-champ, et congeler la moitié du rouleau pour faire une autre fournée quelques jours ou quelques semaines plus tard.

Variante

Remplacer la moitié des herbes séchées réservées pour la garniture par 5 ml (1 c. à thé) d’algues gaspésiennes séchées, pour une petite note différente.

