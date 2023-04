Un menu de Pâques 100 % produits d’ici (ou presque)

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Besoin d’inspiration pour le menu de Pâques ? Voici une entrée, un plat et un dessert printaniers qui font la part belle aux aliments du Québec.

Tartinade de crevettes nordiques

On peut servir cette tartinade facile et rapide à préparer en canapés sur des croûtons ou encore déposer le bol parmi les choses à grignoter et laisser les gens garnir eux-mêmes leurs morceaux de pain, croûtons ou craquelins variés.

Donne environ 500 ml (2 tasses)

Ingrédients

750 ml (450 g) de crevettes nordiques

60 ml (¼ de tasse) de mayonnaise

60 ml (¼ de tasse) de crème sure ou de yogourt nature

2,5 ml (½ c. à thé) de cèdre ou de sapin séché, moulu

5 ml (1 c. à thé) d’algues en flocons

Piment moulu ou sauce piquante au goût

Graines de caméline torréfiées (facultatif)

Préparation

1. Dans un robot culinaire, mélanger tous les ingrédients (sauf les graines de caméline) jusqu’à l’obtention d’une tartinade onctueuse ayant tout de même conservé un peu de texture. Procéder par courtes pulsations pour éviter une consistance trop lisse ou de purée. (C’est agréable de sentir encore un peu les morceaux de crevettes.)

2. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin.

3. Servir avec des croûtons minces et bien dorés. Décorer, si désiré, d’un peu de flocons d’algues et de graines de caméline torréfiées.

Astuce

Utiliser des algues dans une recette est une façon originale et locale d’assaisonner les plats. Il existe plusieurs variétés dotées de goûts différents. N’hésitez pas à les explorer !

Photo: Rachel Ouellette

« Strata » à la courge et à la bière

La strata est une sorte de pudding au pain salé d’inspiration italienne. Pouvant être assemblée avant l’arrivée des convives, puis réservée au réfrigérateur, elle est parfaite pour le brunch. Il suffira de l’enfourner environ une heure avant de passer à table, si bien que vous pourrez profiter pleinement de vos invités.

Portions : 6-8

Ingrédients

30 ml (2 c. à soupe) de beurre (un peu plus pour beurrer le moule)

125 ml (½ tasse) de bacon coupé en dés ou en petites lanières

500 ml (2 tasses) de poireau émincé

750 ml (3 tasses) de petits dés de courge (1 cm)

2 gousses d’ail hachées

250 ml (1 tasse) de bière blonde ou rousse (divisés)

10 oeufs

250 ml (1 tasse) de crème 35 %

500 ml (2 tasses) de fromage fermier à pâte ferme râpé (mesuré légèrement tassé)

30 ml (2 c. à soupe) de sauge ou de romarin frais haché

30 ml (2 c. à soupe) de moutarde forte

1 ml (¼ c. à thé) de sel

2,5 ml (½ c. à thé) de piment gorria moulu

2 litres (8 tasses) de cubes de miche rustique (environ 2 cm)

Préparation

1. Dans une poêle à feu moyen-élevé, faire fondre le beurre et ajouter le bacon, le poireau et les cubes de courge. Faire revenir 10 minutes ou jusqu’à légère coloration.

2. Ajouter l’ail haché et poursuivre la cuisson de 2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce que la courge ait une texture fondante. Déglacer avec la moitié de la bière (½ tasse, 125 ml) et réduire presque à sec. Fermer le feu et réserver.

3. Dans un grand bol, fouetter les oeufs avec le reste de la bière (½ tasse, 125 ml), la crème, le fromage râpé, la sauge ou le romarin, la moutarde, le sel et le piment.

4. Ajouter les cubes de pain et les légumes réservés. Bien mélanger et réfrigérer 30 minutes.

5. Pendant ce temps, beurrer un grand plat de 23 x 33 cm (9 x 13 po). Au bout de 30 minutes, sortir la préparation du réfrigérateur, mélanger et la répartir dans le plat de cuisson. Placer le plat au réfrigérateur au moins 30 minutes (ou plus, jusqu’à ce que vous soyez prêt à faire cuire).

6. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) et placer la grille au centre.

7. Cuire environ 45 minutes ou jusqu’à ce que les oeufs soient bien cuits au centre. Laisser tempérer un peu avant de servir.

Note

Huit portions vous semblent beaucoup ? Cuisinez une demi-recette ! Tous les ingrédients se divisent bien en deux. Utilisez un moule carré de 20 cm (8 po).

Variante

Remplacez la courge par de petits cubes de pommes et la bière par du cidre.

Photo: Julie Aubé

Gâteaux à l’érable et au coeur de fraises

Aussi bons en collation qu’en dessert ou qu’au brunch, ces petits gâteaux sucrés à l’érable ont un petit goût de printemps.

Portions : 24

Préparation : 20 minutes (plus 1 nuit de repos)

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

330 ml (1 ⅓ tasse) de farine blanche non blanchie

45 ml (3 c. à soupe) de farine de sarrasin

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

Une pincée de sel

5 oeufs

425 ml (1 ¾ tasse) de sucre d’érable

125 ml (½ tasse) de crème 35 %

10 ml (2 c. à thé) d’essence de mélilot

80 ml (⅓ tasse) de beurre fondu

60 ml (¼ tasse) de sirop d’érable

375 ml (1 ½ tasse) de fraises en petits dés

Préparation

1. Dans un petit bol, mélanger les farines, la poudre à pâte et le sel.

2. Dans un batteur sur socle, ou dans un grand bol avec un batteur à main, blanchir les oeufs et le sucre d’érable.

3. Ajouter la crème et l’essence de mélilot, puis continuer de battre.

4. Ajouter les ingrédients secs et mélanger.

5. Terminer avec le beurre fondu, mélanger et verser dans un plat muni d’un couvercle. Laisser reposer une nuit au réfrigérateur.

6. Préchauffer le four à 160 °C (325 °F), puis beurrer et enfariner deux moules de 12 muffins.

7. Remplir les cavités à moitié avec la pâte.

8. Répartir les fruits sur le dessus (environ 1 c. à soupe de dés de fraises par gâteau). Nul besoin de les enfoncer : à la cuisson, la pâte qui gonflera va couvrir les fruits, qui deviendront « cachés » au coeur des gâteaux.

9. Cuire 30 minutes et, à la sortie du four, badigeonner généreusement de sirop d’érable. (Passer deux fois sur chaque gâteau, ou jusqu’à ce que tout le sirop prévu soit utilisé.)

10. Une fois les gâteaux tiédis, démouler et laisser refroidir sur une grille.

Note

Comme plusieurs gourmandises, ces petits gâteaux ont un goût optimal le jour même. Ils se conservent tout de même quelques jours ; il est possible de les réchauffer légèrement et de les servir avec un yogourt et du coulis de fruits.

Variante

Changez les fruits en fonction des baies de saison que vous avez sous la main ou faites des mélanges !

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.