Fondue cachottière au chocolat en croûte de biscuit

Cette fondue en croûte de biscuit, qui renouvelle la classique fondue au chocolat de manière imprévue et surprenante, est parfaite pour un anniversaire ou une occasion spéciale, telle que Pâques ! Posez ce dessert sur la table et demandez à vos convives de deviner de quoi il s’agit. La première personne qui a la bonne réponse (ou la personne fêtée) a le droit de casser la croûte ! Vous pouvez préparer la pâte à biscuit jusqu’à 48 heures à l’avance et la conserver au frigo avant de l’utiliser. Cette fondue ne se conserve pas, car il n’en reste jamais ! Mais s’il vous reste tout de même de la pâte à biscuit, vous pouvez en faire des biscuits en la cuisant de 10 à 12 minutes dans le four encore chaud.

Préparation : 25 minutes

Cuisson : 20 minutes

Rendement : 6 à 8 portions

Ingrédients

45 g (¼ tasse + 2 c. à soupe) de flocons d’avoine

120 g (⅔ tasse + 3 c. à soupe) de farine tout usage

¼ c. à café de sel

120 g (½ tasse + 1 c. à café) de beurre non salé, à température ambiante

50 g (¼ tasse) de sucre

115 g (½ tasse + 2 c. à soupe) de cassonade

½ c. à café d’extrait de vanille

1 gros oeuf

90 g (½ tasse) de pépites de chocolat noir

10 g (¼ tasse) de riz soufflé

600 g (4 tasses) de chocolat noir à 55 % de cacao, haché

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F).

2. Répartir les flocons d’avoine sur une plaque de cuisson et cuire au four 10 minutes afin de bien faire ressortir le goût de l’avoine. Laisser refroidir.

3. Dans un bol, mélanger les flocons d’avoine, la farine et le sel. Réserver.

4. Dans un grand bol, fouetter énergiquement à la main le beurre, le sucre et la cassonade jusqu’à ce que la préparation soit homogène et aérée.

5. Ajouter la vanille et l’oeuf, et fouetter à nouveau.

6. Ajouter le mélange d’avoine réservé et mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte épaisse.

7. Incorporer les pépites de chocolat et le riz soufflé à la spatule pour éviter de casser le riz soufflé.

8. Dans un grand bol* allant à la fois au four et au four à micro-ondes, faire fondre le chocolat noir au four à micro-ondes en mélangeant toutes les 30 secondes.

9. Verser la pâte à biscuit sur le chocolat fondu en une couche mince. Déposer le bol dans un contenant rempli d’eau pour que la cuisson se fasse au bain-marie, et cuire au four 20 minutes, ou jusqu’à ce que le biscuit soit foncé et croustillant.

10. Servir immédiatement avec des fruits frais et des biscuits.

* Si vous n’avez pas de bol assez grand pour contenir tout le chocolat, vous pouvez le répartir en plusieurs petits bols allant au four et couvrir chaque bol de pâte à biscuit.

On trouve cette recette dans le livre Mon année chocolat, de Juliette Brun et Lionel May, Éditions de l'Homme, 2023, 208 pages.

