Gâteau érable, pommes et poivre des dunes

Un savoureux gâteau pour vos tablées du temps des sucres, à déguster à l’intérieur comme à l’extérieur !

Pour 10 portions

Ingrédients

4 pommes, pelées et tranchées (environ 300 g une fois pelées et tranchées)

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre

250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

60 ml (¼ tasse) de farine intégrale

7,5 ml (1 ½ c. à thé) de poudre à pâte

2,5 ml (½ c. à thé) de sel

2,5 ml (½ c. à thé) de poivre des dunes moulu

125 ml (½ tasse) de beurre fondu

125 ml (½ tasse) de sirop d’érable

125 ml (½ tasse) de lait tiède

1 oeuf

5 ml (1 c. à thé) d’essence de mélilot

30 ml (2 c. à soupe) de sucre d’érable ou de pépites d’érable

Préparation

1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) et beurrer un moule à charnière de 9 ou 10 pouces ou une poêle en fonte de même dimension.

2. Dans un bol, ajouter le vinaigre à 250 ml (1 tasse) d’eau, et y déposer les pommes au fur et à mesure qu’elles sont tranchées. Réserver.

3. Dans un petit bol, mélanger les farines, la poudre à pâte, le sel et le poivre des dunes. Réserver.

4. Dans un grand bol, battre le beurre fondu avec le sirop d’érable et le lait. Ajouter l’oeuf et le mélilot et battre à nouveau.

5. Ajouter les ingrédients secs aux ingrédients humides et mélanger à l’aide d’une spatule.

6. Verser la préparation dans le moule beurré.

7. Répartir les pommes sur le dessus en les enfonçant légèrement dans la préparation.

8. Saupoudrer les pépites d’érable sur le dessus et cuire de 55 à 60 minutes, ou jusqu’à ce que le centre soit cuit.

9. Si désiré, ajouter plus de pépites d’érable à la sortie du four. Savourer froid ou tiède.

Bon à savoir

Le poivre des dunes ressemble au poivre long, mais il est en réalité le chaton de l’aulne tardif. Son goût rappelle le poivre rose avec une légère touche d’agrumes et un côté floral et résineux qui rappelle bien la forêt boréale d’où il provient. Une fois moulu, on l’utilise comme poivre dans nos recettes.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.