Rutabaga glacé à l’érable

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Parmi les légumes de conservation disponibles en hiver, il y en a qui sont parfois un peu moins aimés, comme le rutabaga (qu’on appelle aussi « navet » au Québec). Pourtant, il est facile à trouver, de provenance locale et abordable. Après avoir fait des potages, et peut-être des purées, comment peut-on le servir de façon différente ? Cette recette est une proposition pour le servir en accompagnement avec un nappage à l’érable anisé.

Rendement | 4-5 portions d’accompagnement

Ingrédients

¼ tasse (60 ml) de sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de cidre

¼ c. à thé (1 ml) de piment Gorria moulu

1 c. à thé (5 ml) de pastis québécois

1 gros rutabaga d’environ 700 g, pelé et tranché en 8 demi-lunes d’environ 2 cm d’épaisseur

Huile de tournesol

Sel

Préparation

1. Dans un petit bol, mélanger le sirop d’érable, le vinaigre de cidre, le piment et le pastis. Réserver.

2. Dans une grande poêle, chauffer un peu d’huile de tournesol. Saler les deux faces des rutabagas et les griller des deux côtés.

3. Lorsque les demi-lunes sont bien colorées, ajouter un peu d’eau dans la poêle, baisser le feu, couvrir et laisser cuire le rutabaga jusqu’à ce qu’il soit attendri. La durée de cette étape varie, notamment selon les poêles et la force du feu : s’il n’y a plus d’eau dans la poêle, mais que le rutabaga n’est pas assez attendri, ajoutez-en un peu et poursuivez la cuisson (voir Astuce et variante).

4. Lorsque le rutabaga est attendri et qu’il n’y a plus d’eau dans la poêle, retirer le couvercle, ajouter le nappage et laisser réduire en retournant les tranches de rutabaga plusieurs fois de façon à bien les enrober. Augmenter le feu si nécessaire. C’est prêt lorsque le nappage est réduit à un sirop épais qui reste sur les parois du rutabaga.

5. Goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin.

6. Mettre les tranches dans une assiette et verser le nappage restant au fond de la poêle sur le dessus.

Astuce et variante

• Mieux vaut ajouter une petite quantité d’eau à la fois, pour éviter que le rutabaga soit prêt, mais qu’il en reste encore dans la poêle.

• Si vous n’avez pas de pastis d’ici, une autre façon d’ajouter une touche anisée locale à son nappage est d’y faire infuser 1 c. à soupe (15 ml) d’agastache séchée. La recette a été testée avec le pastis et l’agastache, mais si c’est de l’anis étoilé que vous avez au garde-manger, ça fonctionne aussi. Dans le cas de l’agastache et de l’anis étoilé, mélanger les ingrédients dans votre plus petit chaudron, chauffer le nappage et laisser infuser 10 minutes avant de le passer au tamis.

