Tout simple : mélanger, mariner et mettre au four ! Il y a beaucoup d’épices séchées, mais il n’y a rien en trop, pas même les cinq gousses d’ail ! Les pruneaux apportent la note acidulée à ce poulet qui devient tendre et savoureux. Quand il en reste, c’est vraiment une bonne nouvelle. Personne ne se plaint de manger du poulet Marbella deux jours de suite !

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Temps de marinade : 2 à 6 heures

Cuisson : 1 heure

Ingrédients

12 hauts de cuisses de poulet désossés, sans la peau

¼ tasse (60 ml) d’huile d’olive

¼ tasse (60 ml) de sirop d’érable

¼ tasse (60 ml) de vinaigre de vin rouge

1 tasse (250 ml) de pruneaux dénoyautés

½ tasse (125 ml) d’olives vertes marinées

¼ tasse (60 ml) de câpres

5 gousses d’ail hachées

2 c. à thé (10 ml) d’herbes de Provence

1 c. à soupe (15 ml) d’origan séché

8 feuilles de laurier

¼ c. à thé (1,25 ml) de flocons de piment fort

1 c. à thé (5 ml) de sel

⅔ tasse (150 ml) de vin blanc

Poivre, au goût

1 tasse (250 ml) de persil frais haché grossièrement pour garnir

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Laisser mariner au réfrigérateur pendant au moins deux heures.

2. Préchauffer le four à 350°F et placer la grille au centre.

3. Déposer le poulet et la marinade dans un plat allant au four et cuire 45 minutes.

4. Augmenter la température du four à 500°F et cuire encore 15 minutes.

5. Parsemer de persil frais et servir avec du riz ou des pâtes.

