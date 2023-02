Fudge aux framboises et aux noisettes grillées

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La douceur parfaite pour accompagner votre boisson chaude après une bonne sortie hivernale. Intense mais tellement satisfaisant !

Portions : 36 morceaux

Préparation : 5 minutes

Refroidissement : 3 heures

Ingrédients

3 tasses (750 ml) de pépites de chocolat sans produits laitiers

2 conserves de 195 ml de lait de coco condensé sucré (marque Let’s Do Organic)

3 c. à soupe (45 ml) d’huile de coco ordinaire ou désodorisée

1 casseau de framboises fraîches

1 ⅓ tasse (330 ml) de noisettes grillées + ¼ tasse (60 ml) hachées très finement pour saupoudrer

½ c. à thé (2,5 ml) de fleur de sel

Framboises lyophilisées pour saupoudrer (facultatif)

Préparation

1. Graisser un moule carré de 8 x 8 po et tapisser le fond de papier parchemin en le laissant dépasser de chaque côté. Réserver.

2. Dans un bol allant au micro-ondes, faire fondre le chocolat avec le lait de coco condensé sucré et l’huile de coco par intervalles de 50 secondes (environ 2 fois), en brassant chaque fois, jusqu’à ce que le mélange de chocolat soit fondu et homogène.

3. Ajouter les framboises fraîches, les noisettes et le sel et mélanger délicatement.

4. Verser immédiatement dans le moule chemisé et étendre uniformément. Parsemer de framboises lyophilisées et du reste des noisettes. Réfrigérer 3 heures.

5. Couper en petits carrés.

Bon à savoir

• Pour faire griller les noisettes, préchauffer le four à 350 °F et les déposer sur une plaque à biscuits. Cuire de 10 à 15 minutes, ou jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Les placer ensuite tiédies dans un linge propre et frotter dynamiquement pour en ôter la peau : celle-ci partira comme par magie ! Faire griller les noisettes en vaut vraiment la peine, vous ne serez pas déçus !

• Il est important d’utiliser le lait de coco condensé que nous suggérons, sinon le fudge ne se tiendra pas bien. Ce ne sont pas tous les produits qui ont une consistance aussi épaisse. Si vous n’avez pas d’intolérance aux produits laitiers, vous pouvez utiliser du lait condensé sucré Eagle Brand et adapter la quantité.

• Avant chaque coupe du fudge, trempez la lame de votre couteau dans l’eau très chaude, puis essuyez l’excédent d’eau. Vous aurez ainsi de beaux carrés de fudge parfaits !

• Le fudge se conserve 2 jours au réfrigérateur et 2 mois au congélateur, dans un contenant hermétique. Il est important de congeler le fudge après 2 jours au réfrigérateur de manière à garder les framboises fraîches. Les framboises surgelées sont à éviter, car elles rendent trop d’eau après la décongélation.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.