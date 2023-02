Queues de p’tits castors

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

La pâtisserie traditionnelle canadienne revisitée au air fryer.

Portions : 8

Cuisson : 160 °C (325 °F) — 15 à 17 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature (idéalement 2 % ou 4 %)

2 c. à soupe de sucre blanc

1 c. à thé d’extrait de vanille

150 g (1 tasse) de farine tout usage

1 c. à thé de poudre à pâte

60 g (¼ de tasse) de beurre salé, fondu

Sirop d’érable

Sucre à la cannelle (mélanger 2 c. à soupe de sucre et environ 1 c. à thé de cannelle moulue)

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger le yogourt, le sucre et la vanille.

2. Ajouter la farine et la poudre à pâte en mélangeant jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène. Déposer sur un plan de travail bien fariné.

3. Séparer la pâte en petites boules de la grosseur d’une balle de golf en n’hésitant pas à fariner les mains et la pâte pour l’empêcher de coller.

4. Écraser chaque boule de pâte avec la paume de la main pour obtenir la forme approximative d’une petite queue de castor d’environ 3 mm (1/8 de po) d’épaisseur. Déposer au fur et à mesure sur une planche bien farinée.

5. Préchauffer la friteuse à air chaud (air fryer) à 160 °C (325 °F). Badigeonner ou vaporiser d’huile le fond du panier de cuisson.

6. Badigeonner le dessus des queues de castor de beurre fondu. Déposer dans le panier de cuisson sans qu’elles se chevauchent, côté beurré vers le bas. Badigeonner le dessus de beurre.

7. Cuire de 15 à 17 minutes en les retournant à mi-cuisson. Faire de même pour les autres fournées.

8. Servir chaud. Arroser de sirop d’érable et saupoudrer de sucre à la cannelle.

Le commentaire de la cheffe

J’ai testé au air fryer une vingtaine de recettes de beignes, beignets et autres gâteries supposément « miraculeuses ». Elles m’ont toutes déçue. Un beigne, c’est un beigne et pas un pain rond cuit au four. Mais cette recette-ci m’a beaucoup plu. Le secret ? Le beurre. La pâte est vraiment molle, voire collante, mais elle donne un bon résultat.

