Soupe aux lentilles réconfortante en thermos

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

« Cette soupe aux lentilles réconfortante est non seulement délicieuse et nourrissante, mais terriblement facile à faire. En prime, c’est une recette économique, végétarienne et même végétalienne », fait valoir Manon Lapierre.

Portions : 6

Ingrédients

3 c. à soupe d’huile d’olive

3 oignons (selon la grosseur, environ 4 tasses) coupés en dés

3 branches de céleri coupées en dés

4 carottes coupées en dés

1 tasse de lentilles du Puy (ou lentilles vertes) sèches

2 c. à thé d’herbes salées (du bas du fleuve ou de votre potager !) — sinon, saler simplement au goût

1 litre de bouillon de volaille (ou de légumes pour une version végé)

5 tasses d’eau

Préparation

1. Préchauffer le thermos pendant au moins 10 minutes en le remplissant d’eau bouillante.

2. Verser l’huile d’olive dans une cocotte ou un chaudron à feu moyen. Laisser chauffer une minute environ et ajouter tous les oignons. Saler légèrement. Mélanger régulièrement en s’assurant que le feu n’est pas trop chaud, en ajustant de feu moyen à moyen doux. Les oignons doivent fondre et caraméliser un peu sans griller, environ 15-20 minutes.

3. Quand les oignons commencent à caraméliser, ajouter tous les autres ingrédients.

4. Amener à ébullition, laisser mijoter environ une minute de plus et transférer dans le thermos (vidé de son eau). Refermer et prendre la route.

5. La soupe et les lentilles seront à point dans quelques heures. On peut garnir de verdure et d’herbes au moment de manger.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.