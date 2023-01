Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

En lunch avec une salade de saison, ou encore en accompagnement gourmand d’une grillade à votre goût, cette tartiflette de racines est une nouvelle corde à votre arc pour cuisiner le céleri-rave et le panais de façon différente !

Rendement : 6 portions

Ingrédients

8 tranches de bacon coupées en dés

2 tasses (500 ml) d’oignons émincés

500 g de patates jaunes, pelées

250 g de céleri-rave, pelé

250 g de panais, pelé

¼ c. à thé (1 ml) de piment Gorria moulu

¼ c. à thé (1 ml) de nard des pinèdes moulu (facultatif)

1 tasse (250 ml) de bière blonde (pas trop amère)

400-450 g de fromage local à croûte lavée ou fleurie

¼ tasse (60 ml) de cornichons à l’aneth, coupés en juliennes

Préparation

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).

2. Dans une grande poêle aux rebords hauts ou un wok, faire revenir le bacon et les oignons à feu vif pendant environ 5 minutes, en remuant, jusqu’à ce qu’ils soient colorés. (Si le gras de votre bacon ne suffit pas, ajouter un trait d’huile de tournesol.) Baisser le feu à doux et poursuivre la cuisson, en remuant de temps en temps, de 20 à 30 minutes, ou jusqu’à ce que les oignons soient bien fondants et caramélisés.

3. Pendant ce temps, émincer les patates, le céleri-rave et le panais en tranches d’environ 2 mm d’épaisseur.

4. Ajouter les légumes et les épices dans la poêle et brasser délicatement pour les enrober.

5. Déglacer la poêle avec la bière, monter le feu et réduire presque à sec.

6. Pendant ce temps, couper le fromage en deux dans l’épaisseur. (Il est plus facile à manipuler quand il est froid.)

7. Transférer le mélange de légumes dans un plat à gratin d’environ 9 x 13 po, étendre uniformément, et ajouter les morceaux de fromage, croûte vers le haut, sur le dessus.

8. Cuire environ 30 minutes, ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Faire gratiner sous le gril (à broil) si désiré à la fin de la cuisson.

9. Ajouter les juliennes de cornichons et servir.

Quelques recommandations…

• Cette tartiflette change de personnalité selon les fromages que vous utilisez ! La recette a été développée au moyen de tests avec le 14 Arpents (3 triangles d’environ 150 g chacun ou 2 carrés de 200 g chacun) ou un mélange de Cousin et de Pizy (450 g au total). Plusieurs autres fromages se prêtent bien à la recette : fiez-vous à votre instinct, ou demandez au fromager un bon fromage d’ici pour tartiflette.

• Pour le céleri-rave, coupez-le en quatre avant de l’émincer pour obtenir des morceaux d’une grosseur semblable à celle des autres légumes.

