Soupe thaïlandaise au cari vert

Une des recettes favorites de Geneviève Plante, adepte de cuisine asiatique.

Pour 2 personnes

Ingrédients

1 gros filet d’huile de cuisson végétale

1 gros oignon jaune, émincé

80 ml (⅓ tasse) de pâte de cari vert du commerce

250 ml (1 tasse) d’eau fraîche

1 boîte de 400 ml de lait de coco

2 c. à thé de sauce de poisson (nuoc-mâm)

4 c. à thé de sirop d’érable

Le jus de 1 grosse lime

12 crevettes crues (calibre 21-25), décortiquées (laisser la queue)

120 g (3⁄4 tasse) d’édamames écossés surgelés

60 g (2 tasses) d’épinards

40 g (1 1⁄2 oz) de nouilles soba, cuites

Poivre du moulin (généreusement)

Garnitures

1 petit piment oiseau, en rondelles

Arachides, hachées grossièrement

Coriandre fraîche, ciselée

2 quartiers de lime

Préparation

1. Dans une grande casserole, chauffer l’huile à feu moyen. Faire revenir l’oignon avec la pâte de cari et le poivre environ 2 minutes.

2. Ajouter l’eau, le lait de coco, la sauce de poisson, le sirop d’érable et le jus de lime, puis porter à ébullition. Baisser légèrement le feu.

3. Ajouter les crevettes et les édamames en remuant délicatement. Cuire environ 2 à 3 minutes, jusqu’à ce que les crevettes soient rosées.

4. En fin de cuisson, ajouter les épinards et remuer délicatement. Réserver.

5. Répartir les nouilles dans deux bols, puis verser la soupe. Garnir, au goût, de piment, d’arachides et de coriandre. Accompagner chaque portion d’un quartier de lime.

Bon à savoir

• Le piment thaï est un ingrédient phare en Thaïlande, au Laos et au Vietnam. On doit l’utiliser avec parcimonie, car il est très piquant. Lorsque vous manipulez ce type de piments, évitez de vous toucher le visage ou de vous frotter les yeux pour vous protéger des brûlures. Lavez-vous les mains sans tarder ainsi que la planche et les ustensiles utilisés.

• Il est possible de réduire l’intensité des piments thaïs en retirant minutieusement les graines et la membrane blanche qui se trouvent à l’intérieur.

