Bibimbap à la coréenne

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Pour moi, raconte Antonio Park, ce plat représente le « touski » à l’asiatique. Économique et antigaspillage, puisqu’on réutilise des restes de la veille de toutes sortes, il peut en plus se préparer en famille pour illustrer l’esprit de Noël, et il est absolument délicieux, promis !

Portions : 4

Ingrédients

500 g de restes de viande

400 g de riz à grain court et rond non cuit

150 g de carottes coupées en cubes

150 g de pommes de terre en morceaux

150 g de courgettes coupées en julienne

150 g de pousses d’épinard hachées

100 g de champignons tranchés

150 g de laitue mesclun coupée en lanières

Optionnel : 150 g d’autres restes cuits (pâtes, fèves, grains, etc.)

4 oeufs

8 c. à soupe d’huile végétale

2 c. à café d’huile de sésame

2 c. à soupe d’ail émincé

Sel et poivre

Pour la sauce de type chojang

2 c. à soupe de gochujang

1 ½ c. à soupe de vinaigre au choix

1 c. à soupe de sirop d’érable ou de miel

1 kiwi

1 c. à café de sésame blanc rôti

½ c. à café de jus de citron

Préparation

1. Couper les légumes de différentes manières (julienne, cubes, morceaux, hachés, etc.) et effilocher les viandes.

2. Faire poêler les légumes qui doivent l’être (pommes de terre, épinards, champignons).

3. Faire cuire le riz dans un cuiseur ou, si on n’en a pas, dans une grande casserole. Dans le second cas, laver le riz de 3 à 4 fois avant de le plonger dans une grande quantité d’eau. Couvrir la casserole et amener l’eau à ébullition à feu vif. Quand l’eau bout, baisser la température et faire cuire à feu doux pendant 50 minutes.

4. Préparer la sauce chojang en versant tous les ingrédients qui la composent dans un mélangeur. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une sauce bien lisse.

5. Faire cuire les oeufs au plat (miroir). Réserver.

6. Mélanger tous les légumes, viandes et autres restes chauds avec le riz et 4 cuillèrées à café de sauce.

7. Dresser 4 assiettes de cette préparation et coiffer chacune d’entre elles d’un oeuf au plat. C’est prêt !

Truc du chef

Les légumes utilisés dans cette recette le sont à titre indicatif. Il est possible d’en choisir d’autres qui ont été cuisinés la veille ou qui sont frais, tout en gardant la même variété et les mêmes proportions. Bref, amusez-vous !

