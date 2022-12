Pintade aux arachides à la congolaise («moambe»)

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 1 heure

Portions : 4 personnes

Ingrédients

1 pintade entière coupée en 4

1 oignon coupé en dés

⅓ de poireau haché

2 branches de céleri hachées

400 g de tomates fraîches mondées et coupées en dés

5 gousses d’ail râpées

50 g de gingembre frais râpé

3 feuilles de laurier

1 pili-pili (piment habanero/scotch bonnet)

3 c. à s. de beurre d’arachide

3 c. à s. d’huile végétale

125 ml d’eau chaude

500 ml de bouillon de poulet

Sel et poivre

Préparation

1. Faire colorer les morceaux de pintade sur toutes les faces dans une grande poêle, puis les réserver dans une casserole.

2. Dans la même poêle, faire revenir le poireau et le céleri 2 à 3 minutes, puis ajouter les oignons, le gingembre et l’ail. Faire cuire de 2 à 3 minutes.

3. Ajouter les tomates à la préparation et continuer la cuisson pendant 5 minutes.

4. Verser la sauce tomate sur les morceaux de pintade. Mouiller avec le bouillon de poulet, saler, poivrer, et ajouter les feuilles de laurier et le pili-pili. Couvrir et laisser mijoter pendant 20 minutes.

5. Entre-temps, diluer le beurre d’arachide dans 125 ml d’eau chaude. Au bout de 20 minutes, verser le beurre d’arachide dilué dans la casserole de pintade. Mélanger délicatement, goûter et rectifier l’assaisonnement au besoin.

6. Couvrir la préparation et poursuivre la cuisson pendant 20 minutes à feu doux.

7. Servir la pintade avec une purée de bananes plantain ou de foufou (purée de manioc).

