«Pozole verde» végane

Le pozole est un plat d’origine préhispanique qui était, au début, réservé aux occasions spéciales et aux cérémonies religieuses. Certaines légendes avancent même qu’il était préparé avec de la viande humaine et donné en offrande aux dieux afin d’obtenir une récolte fructueuse ! Aujourd’hui, le pozole est avant tout un plat principal qui se décline en trois couleurs (rouge, blanc ou vert) et autant de saveurs. Il s’accompagne de salade, de totopos (chips mexicaines), de guacamole, etc. C’est un mets parfait pour le temps des Fêtes !

Ingrédients

1 c. à soupe d’huile végétale

3,5 tasses de champignons tranchés (ou le même poids de jacquier)

1 tasse d’oignons hachés

6 gousses d’ail hachées

½ tasse de graines de citrouille crues

2 piments poblano

3-4 piments serrano (ou moins, selon la tolérance)

4 tomatilles de taille moyenne

½ tasse de coriandre hachée

1 tasse d’épinards

1 brin d’épazote (facultatif)

¼ c. à soupe d’origan séché

4 tasses de bouillon de légumes

⅓ tasse de pâte de miso blanc

1 boîte (820 g) de maïs pozole égoutté et rincé

Décoration

1 avocat dénoyauté et coupé en cubes

4 radis rouges finement tranchés

½ laitue romaine ou iceberg hachée finement

4 tostadas (tortillas de maïs frites)

Préparation

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire sauter les champignons tranchés avec l’huile jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

2. Pendant la cuisson des champignons, faire griller les graines de citrouille dans une petite poêle à feu doux.

3. Retirer les champignons de la casserole et remplacer par les oignons hachés. Baisser le feu et faire suer les oignons jusqu’à ce qu’ils soient tendres et translucides, de 4 à 5 minutes. Ajouter l’ail haché et cuire encore 2 minutes.

4. Ajouter les champignons dans la casserole ainsi que le bouillon, la pâte de miso et le maïs. Laisser mijoter très doucement pendant la préparation de la sauce.

5. Sur une plaque chauffante à feu moyen vif, faire cuire les piments poblano et serrano et les tomatilles jusqu’à ce qu’ils soient cuits et qu’ils aient des points noirs partout.

6. Disposer les piments poblano dans un bol profond, puis recouvrir le plat de pellicule plastique. Laisser reposer 5 minutes avant de peler les piments et d’en retirer les graines et les tiges.

7. Passer au mélangeur les piments poblano et serrano, les graines de citrouille, les tomatilles, les épinards, l’épazote, la coriandre et l’origan jusqu’à l’obtention d’un mélange liquide assez homogène.

8. Filtrer la sauce, puis la faire mijoter dans une petite casserole de 5 à 6 minutes, jusqu’à ce qu’elle prenne une couleur vert foncé.

9. Ajouter à la sauce les champignons et le maïs. Laisser mijoter doucement de 8 à 10 minutes.

10. Assaisonner la préparation de sel et de poivre. La verser dans un plat creux de service ou dans plusieurs bols et ajouter les décorations. Bon appétit !

Conseil du chef

La plupart des ingrédients mexicains typiques de cette recette (piments, maïs pozole, épazote, tostadas) se trouvent facilement dans des épiceries latines. Il est toutefois possible de remplacer le maïs pozole par du maïs blanc précuit, qu’il faudra, auquel cas, transformer en semoule de maïs.

